Am deutschen Aktienmarkt haben die Bären das Zepter fest in der Hand. Nachdem die Vorgaben aus den USA und aus Asien sehr schwach sind, dürfte der DAX seinen Weg in Richtung 17.000 fortsetzen. Die Gründe sind vielschichtig. DER AKTIONÄR nimmt unter anderem Aurubis, BVB, Infineon, Siemens, Vonovia und Zalando unter die Lupe.

Den vollständigen Artikel lesen ...