Einstufung von Montega AG zu SBF AG



Unternehmen: SBF AG

ISIN: DE000A2AAE22



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 05.08.2024

Kursziel: 5,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Bastian Brach, Miguel Lago Mascato

Preview: H1 dürfte solide verlaufen sein - Marktumfeld für industrielle Beleuchtung weiterhin anspruchsvoll



Die SBF AG wird Ende August H1-Finanzkennzahlen veröffentlichen, die u.E. ein gemischtes Bild abgeben sollten. Die soliden Ergebnisse der Segmente 'Schienenfahrzeuge' sowie 'Sensortechnik und Elektromechanik' dürften durch die konjunkturanfällige Lunux Lighting ('Öffentliche & Industrielle Beleuchtung') teilweise konterkariert werden.



[Tabelle]



Divergierende Erlösentwicklung innerhalb der Segmente: Die H1-Zahlen dürften aus unserer Sicht eine Stabilisierung der Umsätze der SBF Spezialleuchten und der erstmalig konsolidierten AMS auf dem Niveau des Vorjahres zeigen. Gerade das Stammgeschäft der Zugbeleuchtung sollte in den kommenden Jahren wieder Wachstumschancen bieten, da die OEMs Siemens Mobility und Stadler Rail jeweils zweistellige Wachstumsraten in den kommenden Jahren avisieren. Hiervon dürfte die SBF unmittelbar profitieren. Bei der AMS steht bis Mitte kommenden Jahres die Integration (ERP-System, operative Integration) in den Konzern im Fokus, sodass die SBF Spezialleuchten zukünftig von der vertikalen Erweiterung der Wertschöpfungskette um die

Leiterplattenbestückung profitieren sollte. Weniger zuversichtlich sind wir für die Lunux Lighting, die weiter unter der schwachen Konjunktur in Deutschland sowie staatlicher Zurückhaltung bei Auftragsvergaben leidet. Wir gehen daher von einem Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorjahr auf 6,5 Mio. EUR (-5,8% yoy) aus. Insgesamt prognostizieren wir einen Umsatzanstieg um 39,1% im ersten Halbjahr, der jedoch ausschließlich auf die Konsolidierung der AMS zurückzuführen ist.



Bottom Line durch Integration beeinträchtigt: Das operative Ergebnis dürfte speziell im ersten Halbjahr durch die Kosten der Integration der AMS belastet sein. Zudem dürfte das Segment 'Öffentliche & Industrielle Beleuchtung' auch weiterhin keine schwarzen Zahlen schreiben (MONe: -0,2 Mio. EUR EBITDA) sodass wir insgesamt einen Rückgang des EBITDAs auf -0,1 Mio. EUR erwarten. Ab dem Jahr 2025 erwarten wir für die AMS aufgrund der Professionalisierung von Einkauf, Vertrieb und Lagerhaltung u.E. jedoch eine Margensteigerung, zudem sollten die diesjährig anfallenden Integrationskosten wegfallen. Die Lunux dürfte aufgrund der Umzugskosten in 2025 infolge der Produktionsverlagerung nach Tschechien weiterhin negative Ergebnisbeiträge liefern.



Fazit: Für das erste Halbjahr dürfte die SBF gemischte Zahlen vorlegen, wobei die Lunux Lighting wohl weiterhin unter den Erwartungen bleibt. Wir lassen unsere Top Line-Prognose für das FY24 unverändert am unteren Ende der Prognosespanne, während das Konzernergebnis durch ppa-Zuschreibungen aus der Akquisition der AMS oberhalb der Guidance liegen könnte. Wir bestätigen unser Rating und das Kursziel.



