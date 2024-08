LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], ein weltweit tätiges Unternehmen für Technologieberatung und digitale Lösungen, hat bekannt gegeben, dass es von Exyte, einem Weltmarktführer in den Bereichen Design, Konstruktion und Bereitstellung ultrasauberer und nachhaltiger Anlagen für High-Tech-Industrien, als globaler Anbieter digitaler Dienstleistungen ausgewählt wurde. Gemäß der Vereinbarung wird LTIMindtree umfassende IT-Modernisierungsdienste bereitstellen, die Exyte dabei unterstützen werden, seine Produktivität weiter zu steigern und die betriebliche Effizienz in seinem diversifizierten Portfolio weltweit zu erhöhen.

Klaus Glatz, Senior Vice President, Corporate IT, Exyte (Left) and Srinivas Rao, EVP Chief Business Officer, LTIMindtree (right) at the LTIMindtree-Exyte partnership announcement event. (Photo: Business Wire)

Exyte blickt auf eine über 100-jährige Unternehmensgeschichte zurück und ist weltweit tätig. Zu den Kunden des Unternehmens zählen Unternehmen aus den Bereichen Halbleiter, Batterien, Pharmazie, Biotechnologie und Rechenzentren. Exyte bietet eine breite Palette an Dienstleistungen an, die von der Beratung bis hin zur Verwaltung schlüsselfertiger Lösungen reichen und höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards entsprechen.

Klaus Glatz, Senior Vice President, Corporate IT, Exyte, sagte: "Wir setzen großes Vertrauen in die umfassende Fachkompetenz von LTIMindtree, die uns ebenso wie die Agilität und Skalierbarkeit des Unternehmens auf unserem Wachstumskurs unterstützen wird. Wir sind sehr erfreut über die Einsatzbereitschaft des engagierten Teams von LTIMindtree und freuen uns auf eine langfristige und erfolgreiche Partnerschaft."

Srinivas Rao, EVP Chief Business Officer, LTIMindtree, sagte: "Wir sind stolz darauf, mit Exyte auf ihrem Weg zu IT-Exzellenz zusammenzuarbeiten und als Fundament für die fortschreitende Digitalisierung zu dienen. Dank unserer umfassenden Expertise im Bereich Engineering und Konstruktion wollen wir Exyte dabei unterstützen, die strategischen Ziele des Unternehmens zu erreichen, um eine technologieorientierte Organisation zu werden und ihre Marktführerschaft weiter auszubauen."

Im Rahmen der Zusammenarbeit, die Exytes weltweite Geschäftstätigkeit ermöglichen soll, wird LTIMindtree umfassende IT-Modernisierungsdienste bereitstellen, die das gesamte Spektrum der Cloud-Migration, Endbenutzerdienste, Sicherheit, Anwendungen und umfassenden technischen Support über ein Managed-Services-Framework abdecken.

LTIMindtree ist ein weltweit tätiges Consulting- und Digital-Solutions-Unternehmen, das Unternehmen aller Branchen dabei unterstützt, Geschäftsmodelle mithilfe digitaler Technologien völlig neu auszurichten, Innovationen zu beschleunigen und das Wachstum zu maximieren. Als Partner für die digitale Transformation von über 700 Kunden bringt LTIMindtree umfassendes Branchen- und Technologie-Know-how mit, um in einer konvergierenden Welt eine überlegene Differenzierung in Bezug auf Wettbewerb, Kundenerfahrung und Geschäftsergebnisse zu erzielen. LTIMindtree beschäftigt mehr als 81.000 talentierte und unternehmerisch denkende Fachkräfte in über 30 Ländern und ist ein Unternehmen der Larsen Toubro Group, das die komplexesten geschäftlichen Herausforderungen löst und umfassende Transformationen ermöglicht. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.ltimindtree.com

