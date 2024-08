DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

COMMERZBANK - Christiane Vorspel wird ihre Arbeit als IT-Vorständin der Commerzbank am 1. September aufnehmen. Alle dafür erforderlichen Voraussetzungen, einschließlich der Zustimmung der Aufsicht, seien erfüllt, teilte das Kreditinstitut in einer internen Mitteilung mit, die dem Handelsblatt vorliegt. (Handelsblatt)

KION - Nach einer Schwächephase in den vergangenen Jahren wächst der Markt für Gabelstapler wieder. Davon profitiert auch Kion. Doch steht die Branche vor einem Umbruch: Vor allem der immer größere Fahrermangel bei den Kunden zwingt die Hersteller zur Transformation. "In einigen Jahren wird ein nennenswerter Teil der neuen Gabelstapler autonom oder teilautonom fahren", sagte Kion-Technologie- und Innovations-Direktor Joachim Tödter. "In den nächsten Jahren werden wir immer mehr Lösungen sehen", sagte Tödter. Spätestens 2030 würden autonome Gabelstapler dann in die Skalierung gehen, also breit am Markt platziert. Wer als Anbieter da nicht vorn mit dabei sei, werde Schwierigkeiten bekommen. (Handelsblatt)

August 07, 2024

