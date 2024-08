Actien-Börse

Actien-Börse Nr. 32

Darauf beruht das Kerngeschäft. Der etwas merkwürdige Name irritiert.Umsatz in diesem Jahr knapp 510 Mio. € hat einen aktuellen Marktwert von 251 Mio. €. ALL FOR ONE kann sich in das Cloudgeschäft von SAP für kleine und mittlere Unternehmen gut einklinken oder wird automatisch von der SAP-Aura mitgezogen. Das rechtfertigt ein interessantes Investment dafür, wie Cloud und KI auch für kleinere Mittelstandsfirmen in Deutschland frühzeitig eingebunden werden können.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf www.bernecker.info und über unsere Bernecker-App.Weitere Themen deru. a.:- Der stürmische Börsenherbst hat pünktlich begonnen- Die deutsche Konjunkturkrise wird als Ampelkrise in die Geschichte eingehen- Der Autobau bleibt die wichtigste Richtlinie dafür, was im DAX möglich ist- BAYWA ist die schärfste Wette in Bayern: Wo liegen die Kaufkurse?- Dieser DAX-Wert wurde das erste Opfer der deutschen China-Politik- Verlockende Charttechnik bei AMS-OSRAM- Zu jeder Korrektur gehören Übertreibungen: 30 %-Minus bei INTELIhre Bernecker Redaktion /