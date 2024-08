Die im General Standard gelistete Energiekontor AG ("Energiekontor"), einer der führenden deutschen Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks mit Sitz in Bremen, hat ihre Projektpipeline im ersten Halbjahr 2024 planmäßig ausgebaut und weiterentwickelt. Spürbare Ergebnisbeiträge sollen insbesondere in den Geschäftsjahren 2025 und 2026 zum Tragen kommen. Mit Veröffentlichung der Halbjahreszahlen 2024 bestätigt Energiekontor sowohl die Prognose für das Geschäftsjahr 2024 als auch die Wachstumsstrategie 2023 bis 2028. In einem anspruchsvollen Marktumfeld konnte Energiekontor seine Konzernumsatzerlöse ...

