CCH Tagetik wurde außerdem für den Erhalt einer perfekten "Recommend"-Bewertung durch die Kunden und für die Einstufung als "Best-in-Class" in mehreren Kategorien anerkannt.

Wolters Kluwer, ein weltweit führender Anbieter von Informationen, Softwarelösungen und Dienstleistungen für Fachleute, wurde von Dresner Advisory Services im Rahmen ihrer Industry Excellence Awards 2024 als "Overall Leader" im Bereich Enterprise Performance Management ausgezeichnet. Damit wird die CCH Tagetik Intelligent Platform gewürdigt.

In den von Dresner Advisory Services verliehenen Industry Excellence Awards 2024 wurde CCH Tagetik außerdem als "Best-in-Class" in mehreren Kategorien ausgezeichnet. Dazu gehören das Verständnis für die geschäftlichen Anforderungen der Kunden, die Kundenbetreuung nach dem Kauf, der Gesamtwert, die Vollständigkeit der Produktfunktionalität, die einfache Installation/Konfiguration, die Professionalität und die Produktkenntnisse des Supports sowie die vom technischen Support benötigte Zeit zum Lösen von Problemen. Überdies wurde mit den Auszeichnungen gewürdigt, dass CCH Tagetik von seinen Kunden die perfekte Bewertung "Recommend" erhalten hat.

Mit seinen Industry Excellence Awards zeichnet Dresner Advisory Services Anbieter aus, die in den Flagship-Marktstudien "Wisdom of Crowds Analytical Data Infrastructure (ADI)", "Business Intelligence (BI)" und/oder "Enterprise Performance Management (EPM)" von Dresner Advisory im Jahr 2024 führende Positionen erreicht haben. Diese Studien werden anhand von Daten erstellt, die von Endanwendern erfasst wurden.

Ralf Gärtner, Senior Vice President und General Manager of Corporate Performance Solutions bei Wolters Kluwer, sagte: "Die starke Performance von Wolters Kluwer bei den Industry Excellence Awards von Dresner Advisory Services spiegelt die Vollständigkeit unserer KI-gestützten CCH Tagetik Intelligent Platform wider und ist eine direkte Bestätigung unseres unermüdlichen Engagements für Kundenzufriedenheit und kundenorientierte Innovation."

Die CCH Tagetik Intelligent Platform ist in einer Standard- und einer SAP-HANA-Version erhältlich und bietet ein breites Spektrum an Lösungen für die Bereiche erweiterte Planung, Finanzabschluss und Konsolidierung, ESG und regulatorische Anforderungen sowie Unternehmenssteuern einschließlich Global Minimum Tax. 2024 erweiterte Wolters Kluwer die Plattform um neue intelligente Analysefunktionen, einschließlich KI-gestützter intelligenter Offenlegung, Automapping, Anomalieerkennung und treiberbasierter Analyse, zusätzlich zu Ask AI, dem neuen GenAI-Tool des Unternehmens, das visuelle Echtzeit-Antworten auf text- und stimmbasierte natürlichsprachliche Abfragen liefert.

Howard Dresner, Gründer und Chief Research Officer von Dresner Advisory, sagte: "Als "Overall Leader in Enterprise Performance Management" mit einer perfekten "Recommend"-Bewertung hat Wolters Kluwer CCH Tagetik erneut seine Exzellenz in allen Bewertungskategorien unter Beweis gestellt, darunter Produkt/Technologie, Vertrieb und Service, Wert und Vertrauen. Wir beglückwünschen Wolters Kluwer CCH Tagetik zum Erhalt von Bestnoten seiner Kunden in unserer Flagship-Marktstudie EPM 2024."

Weitere Informationen zu Wolters Kluwer finden Sie unter www.wolterskluwer.com.

Über Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (EURONEXT: WKL) ist ein weltweit führender Anbieter von Informationen, Softwarelösungen und Dienstleistungen für Fachleute in den Bereichen Gesundheitswesen, Steuern und Buchhaltung, Finanz- und Unternehmens-Compliance, Recht und Regulierung, Unternehmensperformance und ESG. Wir helfen unseren Kunden jeden Tag, wichtige Entscheidungen zu treffen, indem wir Expertenlösungen anbieten, die fundiertes Fachwissen mit Technologie und Dienstleistungen kombinieren.

Wolters Kluwer verzeichnete 2023 einen Jahresumsatz von 5,6 Milliarden Euro. Die Gruppe bedient Kunden in über 180 Ländern, unterhält Niederlassungen in über 40 Ländern und beschäftigt weltweit etwa 21.400 Mitarbeiter. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Alphen aan den Rijn in den Niederlanden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.wolterskluwer.com. Folgen Sie uns auch auf LinkedIn, Facebook, YouTube und Instagram.

