Oldenburg, 14. August 2024 (pta/14.08.2024/16:39) - Nachfolgend übermitteln wir Ihnen den aktuellen Nettoinventarwert / Net Asset Value (NAV) der Trade & Value AG:

Der NAV beläuft sich zum 31. Juli 2024 auf 1,49 Euro / Aktie.

Der NAV ist gegenüber dem Vormonat unverändert (+ 0,00 Euro je Aktie).

Im Juli 2024 steigerte sich der Dax um rund 273 Punkte und glich damit die Verluste des Vormonats aus. Die Handelsspanne lag bei rund 584 Punkten.

Nachdem sich bereits im Mai und Juni eine gewisse Nervosität an den Märkten ausbreitete, begann im Juli die Quartalsberichtssaison. Die Ergebnisse waren insgesamt bisher im Rahmen der Erwartungen, während die Umsätze schwächelten. Besonders die Tech-Unternehmen kamen unter Druck, da dem Markt gewahr wurde, dass die hohen Investitionen in künstliche Intelligenz sich nicht so schnell vergolden lassen.

In diese labile Gemengelage hinein kamen zum Monatsende negative Arbeitsmarktdaten aus den USA, die eine ,leichte Landung' der US-Wirtschaft in Frage stellten. Im Grunde überlagerte diese Kombination zum Monatsende alles Weitere. Anfang August folgte dann ein stärkerer Einbruch an den Börsen. Ob das nun die von vielen erwartete Korrektur war, werden wir in den nächsten Wochen und Monaten sehen müssen. Kurzfristig wirkt es so. Zumindest mit Blick auf die USA. Doch zugleich befindet sich die US-Notenbank FED nun in einer strategisch schwierigen Lage, da sich die Zinssenkungserwartungen stark verändert haben und eine stark beschleunigte Zinswende nahelegen. Die FED kämpft um ihre Glaubwürdigkeit.

In Deutschland und Europa setzt sich derweil unsere modifizierte Erwartung durch, dass die Konjunktur zu positiv gesehen wurde. Diese neue Realität trifft die Chemiebranche insbesondere, aber auch alle weiteren konjunktursensitiven Unternehmen. Keine Unterstützung kommt aus China, in dem sich die wirtschaftlichen Probleme eher zu verstärken scheinen.

Der NAV hat im Juli von den Bereichen ,Value' wie auch ,Trading' profitiert. Dass wir uns im Juni weitestgehend aus dem Markt zurückgezogen haben, hat sich im Nachgang als richtig erwiesen. Die Schwierigkeit besteht nun darin, den Wiedereinstieg zu finden.

Der NAV des Juli 2024 markiert auch 12 Monate Unternehmensumbau. Der NAV konnte in diesem Zeitraum stabil gehalten werden, obwohl uns nur wenig Kapital für den Handel zur Verfügung stand. Qua Juli 2024 konnte zudem eine größere Kostenreduktion realisiert werden, sodass die Trade & Value AG nun alle realistischen Potenziale diesbezüglich ausgeschöpft hat.

Die Excalibur Capital AG hat am 26. Juli 2024 ihre Schlussausschüttung vorgenommen. Damit ist ein weiteres wichtiges Kapitel für die Trade & Value AG abgeschlossen.

Leider hat der Insolvenzverwalter der Solon SE die Einreichung der Schlusstabelle wie von uns erwartet auf Oktober verschoben. Wir gehen davon aus, dass man ernsthaft an der Fertigstellung arbeitet. Eine Vereinnahmung der Schlussausschüttung in 2024 ist unwahrscheinlich.

Wie in den Vormonaten erwähnt, führt das Investieren wieder zu einem stärker schwankenden NAV. Es bleibt jedoch auch aus aktueller Sicht unwahrscheinlich, dass das aktuelle Basiskapital ausreicht, um eine kostendeckende Rendite zu erzielen. Ein Großteil unserer Aufgabe besteht in den nächsten Monaten darin, diesen Umstand merklich zu verbessern.

Die Ausführungen zum Markt und unserem Handeln dienen dem Ziel, ein besseres Verständnis für unser Vorgehen und dem zugrunde liegenden Denken zu vermitteln. Falls Sie hierzu Gedanken haben, senden Sie uns diese gerne.

Allgemeine Erläuterung zum NAV:

Der Nettoinventarwert je Aktie berechnet sich aus dem Verkehrswert des Gesellschaftsvermögens inkl. Forderungen, abzüglich der Verbindlichkeiten und Rückstellungen, geteilt durch die Aktienanzahl. Wir berechnen den Nettoinventarwert mit größtmöglicher Sorgfalt, weisen jedoch darauf hin, dass der ermittelte Wert nicht auf geprüften Zahlen beruht. Abweichungen können sich beispielsweise aus einer geänderten steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben. Das Basiskapital ergibt sich aus dem aktuellen Bargeldbestand abzüglich der bis Ende 2024 zu erwartenden Kosten.

Sofern in dieser Kapitalmarktmeldung zukunftsbezogene, also Absichten, Erwartungen, Annahmen oder Vorhersagen enthaltende Aussagen gemacht werden, basieren diese auf den gegenwärtigen Erkenntnissen der Trade & Value AG. Zukunftsbezogene Aussagen sind naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächliche Entwicklung erheblich von der erwarteten Entwicklung abweicht. Diese Unternehmensmitteilung stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der Aktien der Trade & Value AG dar.

