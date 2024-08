DJ PTA-Adhoc: ABO Kraft & Wärme AG: Bedeutender Geschäftspartner ist im Insolvenzverfahren

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Wiesbaden (pta/14.08.2024/17:30) - Der Vorstand der ABO Kraft & Wärme AG hat heute Kenntnis von einem Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung der Landwärme GmbH, München, erlangt. Landwärme ist ein für die Biogasanlage Ramstein der ABO Kraft & Wärme AG bedeutender Geschäftspartner. Als Zwischenhändler nimmt Landwärme das in der Biogasanlage Ramstein in der Pfalz erzeugte Biomethan in ihren Bilanzkreis auf und vermarktet es dann weiter. Die Erlöse, die ABO Kraft & Wärme aus der Biogasanlage Ramstein erwirtschaftet, stammen weitgehend aus dem Verkauf des Biomethans an Landwärme.

Aufgrund des 2024 in Ramstein bereits erzeugten und gelieferten Biomethans hat ABO Kraft & Wärme einen noch nicht abgegoltenen Anspruch in Höhe von rund 1,9 Millionen Euro gegenüber der Landwärme GmbH. Rund 1,2 Millionen Euro davon sind Erlöse aus der Vermarktung von Treibhausgasminderungszertifikaten, die Anfang 2025 fällig werden. Für die verbleibenden Monate des Jahre 2024 sind derzeit weitere Erlöse aus dem Gasverkauf an die Landwärme GmbH in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro eingeplant.

Ob und inwieweit die bereits entstandenen und die zu erwartenden Zahlungsansprüche durch das Insolvenzverfahren gefährdet sein könnten, ist aktuell nicht absehbar. Laut Pressemitteilung der Landwärme soll das Eigenverwaltungsverfahren genutzt werden, um die Landwärme GmbH zügig wieder zukunftsfähig aufzustellen. Ziel sei es, Geschäftsbeziehungen mit der überwiegenden Mehrzahl der Geschäftspartner fortzuführen.

Der Vorstand der ABO Kraft & Wärme AG wird seine Möglichkeiten vollumfänglich nutzen, um den Schaden für die ABO Kraft & Wärme aus der Insolvenz des Geschäftspartners so gering wie möglich zu halten.

(Ende)

Aussender: ABO Kraft & Wärme AG Adresse: Unter den Eichen 7, 65195 Wiesbaden Land: Deutschland Ansprechpartner: Jörg Frensch Tel.: 0611 95009122 E-Mail: joerg.frensch@abo-kuw.de Website: www.abo-kuw.de

ISIN(s): DE000A12UNN4 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf

August 14, 2024 11:30 ET (15:30 GMT)