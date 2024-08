FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Thyssenkrupp nach Quartalszahlen von 4,00 auf 3,20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Industriekonzern befinde sich aufgrund der aktuellen konjunkturellen Situation sowie struktureller Aspekte in schwierigem Fahrwasser und habe den Gewinnausblick auf 2024 gesenkt, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte reduzierte seine Prognosen für das Ergebnis je Aktie der Geschäftsjahre 2023/24 bis 2025/26./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2024 / 15:42 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2024 / 16:14 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007500001