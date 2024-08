The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 15.08.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 15.08.2024



ISIN Name

CA4296442060 HIGH ARCTIC EN. SVCS

CA42984P1062 HIGHCLIFF METALS CORP.

CA49374L3065 KHIRON LIFE SCIENCES

CA65558V1004 NORD PREC. M.M. INC. O.N.

US4651472056 ISS A/S SPON.ADR/0,5 DK 1

US90214J2006 2U INC, NEW DL -001