Die US-Märkte haben auch dem deutschen Aktienmarkt Auftrieb verliehen. Starke Daten vom Arbeitsmarkt und dem Einzelhandel in den USA haben Unterstützung verliehen. Der Deutsche Leitindex DAX ging am Ende mit einem Plus von 1,7 Prozent auf 18.183,24 Zählern aus dem Handel. Auch der MDAX der mittelgroßen Werte konnte zulegen. Er gewann 1,1 Prozent auf 24.786,62 Punkte.Die besten Werte im DAX waren am heutigen Donnerstag die Aktien von Infineon mit plus 4,2 Prozent, der Deutschen Bank mit plus 3,2 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...