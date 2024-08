FRANKFURT (dpa-AFX) - Der gute Lauf im US-Technologiesektor hat sich am Dienstag auch auf die Aktien deutscher Chipkonzerne übertragen. Die Papiere von Infineon waren am Vormittag mit plus 0,7 Prozent vorne dabei im wenig bewegten Dax . Im Nebenwerteindex SDax legten die Aktien von Elmos Semiconductor noch deutlicher um 3,1 Prozent zu. Sie erreichten ein Hoch seit einem Monat, während Infineon wieder auf dem Niveau von Ende Juli stehen.

In New York hatte der Nasdaq 100 -Index am Montag seine Gewinne ausgebaut. Am Ende war der technologielastige Auswahlindex nochmals um 1,3 Prozent gestiegen und erhöhte damit seine Erholungsgewinne seit dem Tief von Anfang August auf mehr als 13 Prozent. Vor allem die Aktien der Chipriesen Nvidia und AMD hatten die Gewinnerliste im Nasdaq 100 dominiert.

Bei Anlegern von AMD kam es gut an, dass der Prozessorhersteller fünf Milliarden Dollar für den Zukauf von ZT Systems in die Hand nimmt, um am KI-Primus Nvidia dranzubleiben. Ingo Wermann von der DZ Bank kommentierte, mit dem Spezialisten für Künstliche-Intelligenz-Server wolle AMD wohl seine Kenntnisse in Bezug auf Prozessoren und Software um Fähigkeiten im Bereich solcher Server ergänzen. Mit dem Deal würden rund 1.000 hochqualifizierte Spezialisten für die Entwicklung der KI-Technologie gewonnen.

Der DZ-Experte resümierte, AMD positioniere sich immer mehr als erste Alternative zum "Platzhirsch" Nvidia - dem Liebling der Anleger für KI-Fantasie. Die Nvidia-Aktien, die Anfang August im Zuge der einbrechenden Aktienmärkte auf das Niveau vom Mai zurückgefallen waren, hatten dessen ungeachtet am Vortag ihre schwungvolle Erholung fortgesetzt. Mit 130 US-Dollar nehmen sie allmählich wieder Tuchfühlung auf zum Juni-Rekordhoch bei etwas über 140 Dollar. In der kommenden Woche werden mit Spannung die nächsten Quartalszahlen von Nvidia erwartet.

Die guten Vorgaben aus den USA stützten am Dienstag auch europäische Chip-Aktien sowie Zuliefer- und Ausrüsterwerte. Für die Titel des Infineon-Konkurrenten STMicroelectronics ging es in Paris um 0,7 Prozent nach oben. Die Aktien des Anlagenbauers Aixtron und des Waferlieferanten Siltronic verbuchten hierzulande im MDax Kursgewinne von etwa einem Prozent. Im SDax stiegen die Kurse der Technologieunternehmen PVA Tepla sowie Süss Microtec um bis zu 2,3 Prozent.

Der europäische Technologie-Teilindex Stoxx Europe 600 Technology, der neben Chipkonzernen auch viele IT- oder Softwarekonzerne umfasst, lag am Dienstag mit einem Anstieg um 0,7 Prozent ganz oben in der Branchenwertung. Seit dem Markttief am 5. August hat der Index mit plus 13,5 Prozent besonders stark zugelegt. Sein Anstieg ist damit ähnlich deutlich wie jener des Nasdaq-100-Index./tih/ajx/stk

US0079031078, DE0005677108, DE0006231004, US67066G1040, NL0000226223, DE0007461006, DE0008469008, DE0008467416, DE0009653386, EU0009658921, US6311011026, DE000WAF3001, DE000A1K0235, DE000A0WMPJ6