Vor dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole, das am Donnerstag beginnt, haben sich die US-Anleger zurückhaltend gezeigt. Die Verluste hielten sich aber in Grenzen. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor am Ende 0,2 Prozent auf 40.834,97 Punkte. Der marktbreite S&P 500 fiel 0,2 Prozent auf 5.597,12 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,2 Prozent auf 19.719,82 Punkte nach unten.Top-Gewinner im Dow Jones waren am Ende die Aktien von Procter & Gamble (plus 1,2 Prozent), gefolgt ...

