Walmart steigt bei JD.com aus. Nach acht Jahren ziehen sich die Amerikaner aus der Partnerschaft in China zurück und verkaufen die gesamte Beteiligung für rund 3,6 Mrd. US-Dollar. Implenia meldete am Morgen einen guten Abschluss für das 1. Halbjahr. Der Umsatz und das EBIT hielten sich auf dem Vorjahresniveau. Geely Auto wird nach einem starken 1. Halbjahr optimistisch. Umsatz und Gewinn konnten deutlich gesteigert und die Jahresprognose angehoben werden.Asien sieht Rot am Mittwochmorgen. Alle Benchmarks in der Region notieren während der Sitzung im Minus, wobei ...

