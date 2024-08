FRANKFURT (dpa-AFX) - Im Dax dürfte im September voraussichtlich alles beim Alten bleiben. Ein paar wenige Änderungen stehen im Zuge der Index-Überprüfung durch die Deutsche Börse dagegen wohl im MDax der mittelgroßen Unternehmen und im Kleinwerte-Index SDax an. Übernahme-Aktivitäten könnten zudem außerhalb des regulären Prüftermins Anfang September Änderungen mit sich bringen.

Index-Experte Luca Thorißen von der Investmentbank Stifel rechnet mit Blick auf die anstehende Index-Überprüfung vor allem mit einem Platztausch von Encavis und Hypoport . So dürfte der Wind- und Solarparkbetreiber Encavis aus dem MDax in den SDax absteigen, während der stark auf die Immobilienbranche ausgerichtete Finanzdienstleister Hypoport aufsteigen sollte.

In den SDax dürfte der auf Einkaufszentren spezialisierte Immobilienkonzern Deutsche Euroshop zurückkehren. Das würde Baywa den Platz kosten. Schulden in Milliardenhöhe haben den Aktienkurs des Mischkonzerns unter Druck gebracht.

Die Deutsche Börse wird die Indizes regulär am Mittwoch, 4. September, überprüfen und etwaige Änderungen nach dem US-Handelsschluss bekannt geben. In Kraft treten die Änderungen dann am Montag, 23. September.

Weitere Veränderungen könnten demnächst auch wegen laufender Übernahmen anstehen. So ist der US-Finanzinvestor KKR seit Anfang Juni neuer Mehrheitseigentümer von Encavis. Der Streubesitzanteil beträgt nach letztem Stand von Ende Juni nur noch etwas mehr als zwölf Prozent.

Der 2021 von Continental an die Börse gebrachte Antriebsspezialist Vitesco befindet sich unterdessen in der Übernahme durch den Autozulieferer Schaeffler . Hier liegt der Streubesitzanteil bei etwas über elf Prozent. Sollte der Streubesitzanteil einer der beiden in nächster Zeit unter zehn Prozent fallen, dürfte laut dem Stifel-Experten Baywa voraussichtlich im SDax bleiben.

Index-Änderungen sind vor allem für Fonds wichtig, die Indizes real nachbilden (physisch replizierende ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet werden, was kurzfristig Einfluss auf die Aktienkurse haben kann./ck/mis/jha/

--- Von Claudia Müller, dpa-AFX ---



DE0005194062, DE0006095003, DE0005439004, DE0007480204, DE0008469008, DE0008467416, DE0009653386, DE0005493365, DE000SHA0159, DE000VTSC017