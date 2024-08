Die US-Aktienmärkte haben am Mittwoch Zugewinne verzeichnen können. Der Leitindex Dow Jones Industrial gewann am Ende 0,1 Prozent auf 40.890,49 Zähler. Der marktbreite S&P 500 legte 0,4 Prozent auf 5.620,85 Punkte zu. Und der technologielastige Nasdaq 100 ging 0,5 Prozent höher bei 19.824,84 Punkten aus dem Handel.Alle Augen sind derzeit auf das am morgigen Donnerstag beginnende Notenbanker-Treffen in Jackson Hole gerichtet. Insbesondere die Rede von Fed-Chef Jerome Powell am Freitag wird mit Spannung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...