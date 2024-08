Der DAX hat am Mittwoch seine Gewinnserie nach einer kurzen Pause am Dienstag wieder fortsetzen können. Der deutsche Leitindex beendete den Handelstag mit einem Plus von 0,5 Prozent auf 18.448,95 Punkten. Am Donnerstag dürfte der deutsche Leitindex zunächst im Vorfeld des heute startenden Notenbanker-Treffens in Jackson Hole auf der Stelle treten. Der Broker IG taxiert den DAX am Morgen kaum verändert auf 18.447 Zähler.Auf der Terminseite ist es am heutigen Handelstag darüber hinaus relativ ruhig. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...