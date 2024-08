Aktienhoch bei Heidelberg Materials in Sicht

Die Heidelberg Materials-Aktie zeigte sich im XETRA-Handel von ihrer besten Seite und verzeichnete um 11:47 Uhr einen Anstieg um 1,5 Prozent auf 94,00 EUR. Der Kurs erreichte dabei zeitweise bis zu 94,10 EUR, nachdem er mit 92,96 EUR in den Handelstag gestartet war. Insgesamt wurden bisher 61.475 Aktien des Baustoffkonzerns gehandelt. Mit dem aktuellen Kurs liegt die Aktie 10,21 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 103,60 EUR, das am 13.05.2024 erreicht wurde. Im Vergleich zum 52-Wochen-Tief von 65,24 EUR am 21.10.2023 notiert sie 44,08 Prozent höher.

Analysten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividende von 3,26 EUR, nach bereits ausgeschütteten 3,00 EUR in 2023. Zudem erwartet die Finanzwelt im Jahr 2024 einen Gewinn von 11,26 EUR je Aktie. Laut Experten könnte der Kurs der [...]

