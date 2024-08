Köln (ots) -Von "Wilsberg" über "Der Bergdoktor" bis zu "Das Traumschiff" - RTL Deutschland hat im Rahmen eines neuen Lizenzdeals mit ZDF Studios die Streamingrechte an zahlreichen ZDF-Erfolgsserien erworben. Das komplette Paket umfasst insgesamt ganze 1.000 Episoden und wird ab dem 15.9.2024 in mehreren Stufen auf RTL+ bereitgestellt.Andreas Fischer, COO RTL Deutschland: "Als führender deutscher Privatsender und Streamingdienst wollen wir die erste Adresse für alle Partner in Deutschland sein. Deshalb freuen wir uns sehr, dass wir jetzt auch mit ZDF Studios einen neuen Lizenzdeal vereinbaren konnten. Dieses hochkarätige Paket an ZDF-Erfolgsserien ist eine perfekte Ergänzung zu unserem eigenen Must-see-Content und kann auf RTL+ auch nochmal eine ganz neue, jüngere Zielgruppe begeistern."Dr. Markus Schäfer, Sprecher der Geschäftsführung von ZDF Studios: "Wir freuen uns sehr über die Kooperation mit RTL Deutschland. Serienfans haben auf RTL+ künftig eine zusätzliche Möglichkeit, ihre Lieblingsserien des ZDF - seit zwölf Jahren Marktführer unter den deutschen Fernsehsendern - rund um die Uhr zu genießen."Die ersten Serien aus dem Paket werden ab dem 15.9. auf RTL+ verfügbar sein. Ergänzend zu dem bereits vorhandenen Krimi-Paket auf RTL+, zu dem u. a. die erfolgreichen RTL-Serien aus der Reihe "Tödlicher Dienstag" gehören, werden dann auch beliebte ZDF-Krimi-Reihen wie "Wilsberg", "Nord Nord Mord", "Marie Brand" und "Friesland" auf dem All Inclusive Entertainment-Angebot zum Streamen bereitgestellt.Im zweiten Schritt folgen ab dem 15.10. erfolgreiche ZDF-Drama-Serien wie "Der Bergdoktor", "Die Bergretter" und "Bettys Diagnose". Vervollständigt wird das Paket dann am 15.11. durch Format-Highlights für die ganze Familie, darunter "Das Traumschiff", "Ich heirate eine Familie" und "Die Schwarzwald-Klinik".Pressekontakt:RTL Deutschland GmbHJulia Kikillisjulia.kikillis@rtl.deOriginal-Content von: RTL+, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133584/5851580