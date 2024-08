In einem stabilen Finanzmarktumfeld dürften die US-Aktienbörsen am Dienstag verhalten eröffnen. Der Dow Jones Industrial als Leitindex der Wall Street wurde eine Stunde vor dem Auftakt mit 0,2 Prozent im Minus gesehen. Der Broker IG taxierte ihn auf 41.171 Zähler. Im Verlauf wird von Experten ein zäher Handel mit weiterhin gedämpftem Umsätzen erwartet. Auch an der technologielastigen Nasdaq-Börse zeichnen sich für den Nasdaq-100- Index kaum Bewegung ab. Hier wird auf die am Mittwoch nachbörslich ...

