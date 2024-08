Köln (ots) -Der erste goldene Monat hält strahlende Streaming Highlights auf RTL+ bereit: Krimi-Fans können sich auf die geballte Content-Power mit den ZDF-Erfolgsserien wie "Wilsberg", "Nord Nord Mord", oder "Marie Brand" freuen. Wer von der Spannung nicht genug bekommen kann, kommt im sportlichen September mit der Übertragung des Berlin Marathons und dem Start der NFL Saison bei der All Inclusive Entertainment App auf seine Kosten. Für alle Reality Fans gibt es die neue Staffel "Das Sommerhaus der Stars" wöchentlich eine Woche vor TV-Ausstrahlung zum Streamen.Video HighlightsSerien im September 20241. September: "Eine schrecklich nette Familie", Staffel 1-111. September: "CSI: Vegas", Staffel 3, 10 Folgen1. September: "Das Boot", Staffel 4, 6 FolgenCrime-Serien im September 202415. September: "Ein starkes Team"15. September: "Friesland"15. September: "Joachim Vernau"15. September: "Marie Brand"15. September: "München Mord"15. September: "Nord Nord Mord"15. September: "Ostfrieslandkrimis"15. September: "Sarah Kohr"15. September: "Spreewaldkrimi"15. September: "Unter anderen Umständen"15. September: "Wilsberg"15. September: "Die Rosenheim-Cops", Staffel 11-1420. September: "Black Coast Vanishings - Paradies ohne Wiederkehr"Dokumentationen im September2. September: "Man in the Arena: Tom Brady"5. September: "Kanada - Der weite Norden"12. September: "Natur im Wandel"19. September: "Die wilde Welt der Hasen"TV-Highlights in der Preview und Exklusivfolgen1. September: "Die Versicherungsdetektive", Exklusivfolge1. September: "Grill den Henssler - Sommer Special", ab 8.9. auch bei RTL6. September: "SchleFaZ: A*P*E", ab 13.9. auch bei NITRO10. September: "Das Sommerhaus der Stars", Staffel 9, ab 17.9. auch bei RTL11. September: "Deutschland sucht den Superstar", immer mittwochs und freitags, ab 18.9. auch bei RTL12. September: "Die große GEO Story - Warum jede Art zählt", ab 19.9. auch bei RTL13. September: "Ulrich Wetzel - Der Ermittlungsrichter", 60 Folgen, ab 16.9. auch bei RTL13. September: "SchleFaZ: Der Einzelkämpfer", ab 20.9. auch bei NITRO17. September: "The Piano", 6 Folgen, ab 24.9. auch bei VOX20. September: "SchleFaZ: Sand Sharks", ab 27.9. auch bei NITRO27. September: "SchleFaZ: Future Zone", auch ab 4.10. bei NITROShows im September 202414. September: "Der Clark Final Fight", auch bei RTL18. September: "Schlagerliebe Superhits", auch bei RTLupRTL+ Kids im September 20243. September: "Mumien - Ein total verwickeltes Abenteuer"4. September: "Hui Buh, das Schlossgespenst"4. September: "Hui Buh & das Hexenschloss"30. September: "Tad Stones und die Suche nach der Smaragdtafel"Sport im September 20241. September: "LIVE: Formel 1 Monza - Rennen"6. September: "NFL LIVE: KICKOFF: Baltimore Ravens at Kansas City Chiefs"8. September: "NFL LIVE: Week 1 - Minnesota Vikings at New York Giants"8. September: "NFL LIVE Week 1 - Pittsbugh Steelers at Atlanta Falcons"8. September: "NFL LIVE: Week 1 - Washington Commanders at Tampa Bay Buccaneers"10. September: "LIVE: UEFA Nations League - Niederlande vs. Deutschland"14. September: "LIVE: Formel 1 Aserbaidschan - Qualifying"14. September: "LIVE: Premier League: FC Liverpool vs. Nottingham Forest"15. September: "LIVE: Formel 1 Aserbaischan - Rennen"17. September: "FIA World Endurance Championship - Das Magazin: Die 6 Stunden von Fuji"21. September: "LIVE: Formel 1 Singapur - Qualifying"21. September: "LIVE: Premier League: Crystal Palace vs. Manchester United"25. September: "UEFA Europa League: Matchday 1"26. September: "UEFA Europa League: Matchday 1"28. September: "LIVE: Premier League: Arsenal London vs. Leicester City"29. September: "LIVE: Berlin Marathon"Podcast Highlights2. September: "Das Sommerhaus der Stars - Der Podcast"12. September: "Tierisch menschlich - Der Video-Podcast"12. September: "ELTERNgespräch - Der Video-Podcast"16. September: "ICH BIN DANN MAL PREG - Kinderwunsch & Wirklichkeit von Marie von den Benken"Hörbuch Highlights12. September: "Kanarische Verbrechen - Sechs Fälle für Fabio Lozana"Weitere Infos zu ausgewählten Highlight-Formaten im September:15. September: "Wilsberg", 50 FolgenDer Antiquar Georg Wilsberg ist permanent knapp bei Kasse. Oft muss er seine Freunde finanziell um Hilfe bitten. Um noch etwas dazuzuverdienen, nimmt er Aufträge als Privatdetektiv an. Bald spannt er auch seine Freunde in die Ermittlungen ein.15. September: "Nord Nord Mord", 12 FolgenHinter der nordischen Idylle aus reetgedeckten Häuschen und zierlichen Gärten verbergen sich menschliche Abgründe. Genauso ruhig wie gemordet wird, wird in der Krimireihe Nord Nord Mord ermittelt.15. September: "Marie Brand", 28 FolgenDie Kommissarin Marie Brand ist eher unfreiwillig vom Kölner Dezernat für Einbruch und Diebstahl ins Morddezernat gewechselt. Dort ermittelt sie mit ihrem pragmatischen Kollegen Simmel. Zusammen vereinen sie Herz und Verstand perfekt und lösen spannende Mordfälle in Köln.10. September: "Das Sommerhaus der Stars", Staffel 9, ab 17.9. auch bei RTLBocholt-Barlo ruft und dieser Ruf verhallt nicht ungehört: Celebrities aller Couleur versammeln sich wieder mit Sack und Pack im "Sommerhaus der Stars". Im knallharten Kampf um den begehrten Titel "DAS Promipaar 2024" und einem Preisgeld von 50.000 Euro geraten die Beziehungen dieser acht Promi-Paare gehörig ins Wanken:Schauspieler Raúl Richter (37) und Vanessa Schmitt (28)TV-Sternchen Alessia Herren (22) und Partner Can (27)Model und Influencerin Tessa Bergmeier (34) und Freund Jakob (39)Designerin Sarah Kern (55) und Tobias Pankow (38)Reality-Icon Sam Dylan (33) und Rafi Rachek (34)Model Theresia Fischer (31) und Stefan Kleiser (57)Reality-Personality Gloria Glumac (31) und Freund Michael (32)Influencer und Herzensbrecher Umut Tekin (26) und Emma Fernlund (23)Pressekontakt:Annalena KörrerKommunikation RTL Deutschlandannalena.koerrer@rtl.deLarissa MalyKommunikation RTL Deutschlandlarissa.maly@rtl.deOriginal-Content von: RTL+, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133584/5852090