Emittent / Herausgeber: Börse Düsseldorf / Schlagwort(e): Sonstiges

Börse Düsseldorf: Uplisting der Viromed Medical AG in den Primärmarkt



28.08.2024 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PRESSEMITTEILUNG



Börse Düsseldorf: Uplisting der Viromed Medical AG in den Primärmarkt



Düsseldorf, 28. August 2024 - Die Viromed Medical AG (ISIN: DE000A3MQR65; "Viromed") ist mit dem heutigen Tag in den Primärmarkt der Börse Düsseldorf aufgestiegen und wird dort mit fortlaufender Notierung gehandelt. Die Geschäftsleitung der Börse hat einem entsprechenden Aufnahmeantrag der Gesellschaft zugestimmt. Der Primärmarkt ist ein Listingsegment im Freiverkehr der Börse Düsseldorf, das besonders kleineren und mittelgroßen Unternehmen ein aufmerksamkeitsstarkes Listing ermöglicht. Neben Aktien werden dort auch Anleihen und Genussscheine notiert. Das Regelwerk der Börse für den Primärmarkt verpflichtet Emittenten zur Einhaltung besonderer Publizitätspflichten sowie dazu, Anleger fortlaufend mit allen wichtigen Informationen rund um das Unternehmen zu versorgen.



"Der Aufstieg in den Primärmarkt ist der nächste logische Schritt für unsere Entwicklung am Kapitalmarkt. Wir bewegen uns in einer spannenden Branche mit attraktiven Wachstumschancen und gehen davon aus, dass die Wahrnehmung dieser Potenziale, sowohl für unser Unternehmen als auch unsere Aktie durch die anerkannte Transparenz und höhere Aufmerksamkeit im Primärmarkt zunehmen wird", erklärt Uwe Perbandt, Vorstand der Viromed Medical AG. "Zudem haben wir in dem anspruchsvolleren Marktsegment die Möglichkeit, neue Investorengruppen anzusprechen und für unser Unternehmen zu gewinnen."



Dr. Rolf Deml, Geschäftsführer der Börse Düsseldorf ergänzt: "Wir freuen uns, mit der Viromed Medical AG ein weiteres innovatives Unternehmen aus der Medizintechnik für den Primärmarkt gewonnen zu haben und damit eine Plattform für das weitere Wachstum bieten zu können."



Über die Viromed Medical AG:

Die Viromed Medical AG ist auf die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Medizinprodukten spezialisiert. Das operative Geschäft des seit Oktober 2022 börsennotierten Unternehmens konzentriert sich über die 100%ige Tochtergesellschaft Viromed Medical GmbH auf die Verbreitung der innovativen Kaltplasmatechnologie für medizinische Anwendungen. Dabei kann Viromed auf eine breite Kundenbasis in der DACH-Region zurückgreifen, darunter DAX-Unternehmen wie Volkswagen und Lufthansa, Behörden und Ministerien auf Landes- und Bundeseben sowie 1.100 Krankenhäuser, 7.000 Apotheken und 11.000 Arztpraxen.



Kontakt Viromed Medical AG

Uwe Perbandt

Vorstand

Flensburger Straße 18

25421 Pinneberg

E-Mail: kontakt@viromed-medical.de



Über die Börse Düsseldorf

Die Börse Düsseldorf ist einer der wichtigsten Handelsplätze für Privatanleger in Deutschland. Im maklergestützten Handel sichert das seit 1999 bestehende "Quality Trading" erstklassige Handelsbedingungen und Leistungsgarantien. Unter anderem gilt seit 2017 eine Courtagebefreiung für alle Aktien- und Anleihengeschäfte, wodurch die Handelskosten um bis zu 86 Prozent günstiger ausfallen. Zudem können Anleger über das elektronische Handelssystem Quotrix von 8 bis 22 Uhr ganz ohne börsliche Kosten, schnell und neutral überwacht mit Market Makern handeln. Das innovative System beherrscht auch moderne Limitordertypen und gilt bei verschiedenen Banken als bester Ausführungsplatz. Neben den handelsseitigen Leistungen bietet die Börse Düsseldorf zudem im Freiverkehr u. a. mit dem Qualitätssegment Primärmarkt attraktive Listing-Möglichkeiten für kleinere und mittlere Unternehmen. Die nordrhein-westfälische Börse hat ihren Ursprung im Jahr 1553 in Köln. Seit 2017 ist die BÖAG Börsen AG Trägerin der öffentlich-rechtlichen Börse Düsseldorf.



Risikohinweis / Disclaimer

Die Börse Düsseldorf weist darauf hin, dass Börsengeschäfte mit Risiken verbunden sind und selbst der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Der Interessent sollte daher nicht die von der Börse Düsseldorf in dieser Mitteilung und auf der Homepageenthaltenen allgemeinen Informationen zur Grundlage seiner Anlageentscheidung machen, sondern sich zuvor von seiner Bank oder Sparkasse eingehend unter Berücksichtigung seiner individuellen Vermögens- und Anlagesituation persönlich beraten lassen. Im Einzelfall kann der Erwerb eines Wertpapiers an spezielle Voraussetzungen wie etwa die Staatsangehörigkeit gebunden sein. Entsprechende Hinweise finden sich im jeweiligen Wertpapierprospekt und können dort von jedem Interessenten nachgelesen werden.



Pressekontakt

BÖAG Börsen AG

Börsen Düsseldorf, Hamburg und Hannover

Sabrina Otto

Tel: +49 (0)511 - 12 35 64 - 0

E-Mail: presse@boersenag.de

Internet: www.boersenag.de



Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.