MIAMI, FLORIDA / ACCESSWIRE / 28. August 2024 / Asahi Refining, ein führendes Unternehmen im Bereich der Edelmetallraffination, freut sich die Einführung seiner Produktlinie von Gold-Kleinbarren - angefangen mit Barren aus 1 bzw. 2,5 Gramm Gold - bekannt zu geben. Dieses neue Angebot unterstreicht das Engagement von Asahi Refining, seine hochwertigen Edelmetallprodukte einem breiteren Anlegerpublikum zugänglich zu machen.

Die Goldbarren werden in der Münzprägeanstalt von Asahi Refining in Miami im US-Bundesstaat Florida hergestellt, um hohe Qualitäts- und Handwerksstandards zu gewährleisten. Anleger können sich der weithin bekannten Reinheit und Qualität des in den Raffinerien (nach den Good Delivery Standards der London Bullion Market Association/LBMA) von Asahi Refining raffinierten Goldes sicher sein.

Die Reverse-Proof-Goldbarren sind in einer manipulationssicheren Verpackung versiegelt und mit einer Seriennummer versehen. Die Echtheit und Qualität der Barren wird durch Prüfzertifikate garantiert. Auf der Vorderseite des Zertifikats ist das Logo von Asahi Refining in eleganter Goldfolienprägung abgebildet, während auf der Rückseite das Qualitätszeichen von Asahi Refining, ebenfalls in Goldfolienprägung, aufgebracht ist. Unter dem Gütesiegel sind das Gewicht des Barrens, der Reinheitsgrad und der Text "Certified by Asahi Refining" vermerkt, was bedeutet, dass Asahi Refining für die Reinheit und Qualität des Produkts bürgt.

Paul Healey, Global Head of Sales bei Asahi Refining North America, äußerte sich folgendermaßen zu dieser Einführung: "Die Einführung der Produktlinie der Gold-Kleinbarren stellt eine interessante Erweiterung unserer Produktpalette dar und erleichtert neuen Anlegern den Einstieg in den Markt für physische Edelmetalle. Unsere neue Produktlinie bietet eine erschwingliche und dennoch hochwertige Option für diejenigen, die ihr Anlageportfolio mit physischem Gold diversifizieren möchten. Damit eröffnet sich uns auch die Möglichkeit, bei verschiedenen kulturellen Feiertagen und Veranstaltungen eine Rolle zu spielen, bei denen das Verschenken von Gold ein wichtiger Bestandteil der Feierlichkeiten ist. Wie immer ist unser Engagement für Qualität und Reinheit ungebrochen, und wir sind stolz darauf, diese neuen Größenformate anbieten zu können."

Die Gold-Kleinbarren werden über das Großhandelspartnernetz von Asahi Refining erhältlich sein.

Über Asahi Refining

Asahi Refining, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von ARE Holdings Inc., ist ein führendes Unternehmen in der Edelmetallraffinerie, dem Handel mit Edelmetallen und der Herstellung von Edelmetallbarren. Das Unternehmen unterhält Raffinerien (nach den London Good Delivery-Standards) in den USA, Kanada und Japan und beliefert einen weltweiten Kundenstamm in den Bereichen Bergbau, Recycling, Banken und Edelmetallhandel. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.asahirefining.com.

