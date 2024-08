Ingelheim (ots) -- Carinne Brouillon, Mitglied der Unternehmensleitung, verantwortlich für den Geschäftsbereich Humanpharma, verlässt Boehringer Ingelheim zum 1. Oktober 2024 in den Ruhestand- Shashank Deshpande, Mitglied der Unternehmensleitung, wird zum 1. Oktober 2024 Leiter des Geschäftsbereichs Humanpharma- Dr. Armin Wiesler wird zum 1. Oktober 2024 Mitglied der Unternehmensleitung mit Verantwortung für den Geschäftsbereich TiergesundheitBoehringer Ingelheim gibt heute bekannt, dass der Gesellschafterausschuss die folgenden Änderungen in der Unternehmensleitung vorgenommen hat:Carinne Brouillon, Mitglied der Unternehmensleitung mit Verantwortung für den Geschäftsbereich Humanpharma, hat die Gesellschafter über ihren Wunsch informiert, zum 1. Oktober 2024 in den Ruhestand zu wechseln.Shashank Deshpande, Mitglied der Unternehmensleitung und verantwortlich für den Geschäftsbereich Tiergesundheit, wird zum 1. Oktober 2024 zum Leiter des Geschäftsbereichs Humanpharma ernannt. Shashank Deshpande trat am 1. September 2023 in die Unternehmensleitung ein.Dr. Armin Wiesler, Regional Managing Director und Leiter des Geschäftsbereichs Tiergesundheit für Südostasien, Korea, Australien und Neuseeland, wird zum 1. Oktober 2024 zum Mitglied der Unternehmensleitung ernannt. Er wird die Nachfolge von Shashank Deshpande antreten und den Geschäftsbereich Tiergesundheit leiten.Christian Boehringer, Vorsitzender des Gesellschafterausschusses, kommentierte: "Ich möchte Carinne für ihre Führungsarbeit und die Transformation unseres Humanpharmageschäfts danken, mit der sie das Unternehmen auf die Einführung unserer gut gefüllten Pipeline in den kommenden Jahren vorbereitet hat. Ihre Kollegialität, ihre positive Einstellung und ihre auf den Patienten ausgerichtete Denkweise waren in unserer gesamten Organisation geschätzt."Hubertus von Baumbach, Vorsitzender der Unternehmensleitung, fügte hinzu: "Ich möchte Shashank dafür danken, dass er seine neue Aufgabe angenommen hat. Seine Erfahrung in der Unternehmensleitung, seine langjährige Führungstätigkeit in unseren beiden größten Humanpharmamärkten und sein Hintergrund im Pharmamarketing machen ihn zu einem hervorragenden Nachfolger von Carinne, dem ich alles Gute für die Zukunft wünsche. Ich heiße auch Armin in unserer Unternehmensleitung willkommen. Mit seinem Wissen über die Tiergesundheitsbranche und seinem tiefgreifenden kaufmännischem Verständnis ist er bestens gerüstet, um die von Shashank erfolgreich begonnene Transformation in der Tiergesundheit fortzusetzen."Shashank Deshpande kam 2012 zu Boehringer Ingelheim. Vor seinem derzeitigen Unternehmensleitungsmandat war er Landesleiter in Japan. Zuvor hatte er Führungs- und Marketingpositionen im Bereich Humanpharma in Japan und Deutschland inne. Shashank Deshpande ist eine sehr erfahrene Führungspersönlichkeit mit einem starken betriebswirtschaftlichen Hintergrund, die in Asien, Europa und Nordamerika gelebt und gearbeitet hat. Er hat einen Master-Abschluss in Betriebswirtschaftslehre von der Universität Hamburg.Armin Wiesler kam 2008 zu Boehringer Ingelheim. Vor seiner regionalen Führungsrolle, die er seit 2021 innehat, war er in lokalen, regionalen und globalen Funktionen in den Bereichen Unternehmensstrategie und -entwicklung, Humanpharmamarketing und Tiergesundheit tätig. Armin Wiesler war General Manager in Thailand, arbeitete in der US-Zentrale von Boehringer und sechs Jahre in Konzernfunktionen in Ingelheim. Armin Wiesler schloss sein Studium der Wirtschaftswissenschaften mit einer Promotion an der Universität Freiburg ab.Boehringer IngelheimBoehringer Ingelheim entwickelt bahnbrechende Therapien, die Leben verändern - heute und für zukünftige Generationen. Als führendes forschungsgetriebenes biopharmazeutisches Unternehmen schafft Boehringer Ingelheim Werte durch Innovationen in Bereichen mit einem hohen ungedeckten medizinischen Bedarf. Seit seiner Gründung im Jahr 1885 ist Boehringer Ingelheim in Familienbesitz und verfolgt eine langfristige, nachhaltige Perspektive. Mehr als 53.000 Mitarbeitende bedienen über 130 Märkte in den beiden Geschäftsbereichen Humanpharma und Tiergesundheit. Erfahren Sie mehr unter www.boehringer-ingelheim.com.Pressekontakt:Boehringer IngelheimCorporate AffairsMédard Schoenmaeckers55216 IngelheimTelefon: 06132 - 77 172784E-Mail: press@boehringer-ingelheim.comOriginal-Content von: Boehringer Ingelheim, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6631/5854368