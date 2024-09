wO Börsenlounge: Zscaler | Nvidia | Commerzbank - wo sind jetzt die "sicheren Häfen"?

Die Konjunktursorgen in den USA sind wieder da. Die Anleger ziehen sich aus riskanten Technologiewerten zurück. Doch wohin fließt das Kapital jetzt? Wir schauen welche Branchen und Aktien "sichere Häfen" sein könnten.Der erste Handelstag dieser Woche an der Wall Street, war ein Tag zum Vergessen. Ähnlich wie Anfang August kamen erneut Sorgen um die amerikanische Wirtschaft auf und zwangen die großen US-Indizes in die Knie. Das Zittern vor dem US-Arbeitsmarktbericht am kommenden Freitag hat damit offiziell begonnen. Besonders die Technologie-Aktien kamen unter die Räder. Zusätzlich belastete die Tatsache, dass Nvidia und wohl auch andere Produzenten von Halbleitern Post vom …

Den vollständigen Artikel lesen ...