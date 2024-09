Am deutschen Aktienmarkt warten die Anleger gespannt auf den morgigen US-Arbeitsmarktbericht. Das am Vorabend veröffentlichte Beige Book zeichnet kein mehr so gutes Bild der US-Wirtschaft, was für baldige Zinssenkungen in den USA spricht. Unternehmensseitig machen Deutsche Euroshop, Lanxess, Nordex, Renk, Vonovia und Wacker Chemie auf sich aufmerksam.

