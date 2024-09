Die Symrise-Aktie erlebte am Donnerstag einen bemerkenswerten Aufschwung im XETRA-Handel. Das Wertpapier des Aromen- und Duftstoffherstellers verzeichnete einen Anstieg von 1,0 Prozent auf 119,70 Euro, wobei es in der Spitze sogar bis auf 120,25 Euro kletterte. Diese positive Entwicklung brachte die Aktie in die Nähe ihres 52-Wochen-Hochs von 120,90 Euro, das am 5. September 2024 erreicht wurde.

Optimistische Prognosen und Dividendenaussichten

Die Zuversicht der Anleger wird durch optimistische Analystenbewertungen gestärkt. Goldman Sachs hob ihre Einschätzung von "Verkaufen" auf "Neutral" an und erhöhte das Kursziel von 108 auf 127 Euro. Begründet wurde dies mit verbesserten Wachstumsaussichten und einem ausgewogeneren Chancen-Risiko-Profil. Darüber hinaus prognostizieren Experten für das laufende Jahr eine Dividende von 1,23 Euro pro Aktie, was gegenüber der [...]

