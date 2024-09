wO Börsenlounge: Oracle | DHL | Aroundtown - BMW reißt ganze Autobranche in den Keller

Jetzt hat es auch BMW erwischt. Die Münchener haben Probleme mit dem integrierten Bremssystem und müssen ihre Jahresprognose kappen. Am DAX-Ende tummeln sich die deutschen Autowerte. Raus aus allen deutschen Auto-Aktien?Die Aktie von Oracle geht nach den Zahlen steil. Zum einen wurden die Erwartungen geschlagen und zum anderen sorgt die Ausweitung der Kooperation mit der Cloud-Sparte von Amazon für weitere Fantasie. Damit zieht die Aktie wieder Richtung Allzeithoch. Wie viel Potenzial steckt noch in dem Papier? Apple hat das neue iPhone Dienstag präsentiert und die Begeisterung hält sich in Grenzen. Die hohen Ansprüche an die KI-Funktion, die bei Apple "AI - Apple Intelligence" heißen, …

Den vollständigen Artikel lesen ...