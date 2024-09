DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

BAYER - Bayer will die Glyphosat-Klagewelle in den USA stoppen. "Bis 2026 will Bayer die Bedrohung durch die Glyphosat-Klagen signifikant eindämmen, so hat es Bill Anderson angekündigt, und daran arbeiten wir mit aller Kraft", sagte Matthias Berninger, Cheflobbyist des Konzerns, der Rheinischen Post. "Wir werden erneut einen Versuch unternehmen, die Glyphosat-Klagen wegen angeblich fehlender Warnhinweise vor den Supreme Court zu bringen. Inzwischen liegen sich widersprechende Urteile von Berufungsgerichten vor. Und genau diese Spaltung hatte das US-Justizministerium als ein Kriterium dafür genannt, dass der Oberste Gerichtshof sich mit dem Fall befassen könnte. Darum war der Sieg für Bayer im August in Pennsylvania so wichtig", so Berninger weiter. (Rheinische Post)

BAYWA - Der Vorstand des angeschlagenen Agrarhandelskonzerns Baywa ist durch die Gläubigerbanken entmachtet worden. Denn in Zukunft wird der Sanierungsfachmann Michael Baur mit einer Generalvollmacht ausgestattet, die seine Position deutlich stärken wird. Der Restrukturierungsexperte von der Beratungsgesellschaft Alix Partners ist schon seit Mitte Juli in der mit einer hohen Schuldenlast kämpfenden Baywa tätig, nachdem der Vorstand zuvor ein Sanierungsgutachten bei den Beratern von Roland Berger in Auftrag gegeben hatte. Das Gutachten soll bis Ende September veröffentlicht werden. (FAZ)

SELLERX - Der Onlinehändler SellerX, vor Kurzem noch als sogenanntes Einhorn mit mehr als einer Milliarde Dollar bewertet, soll versteigert werden. Aus einem Zeitungsinserat geht hervor: Die Auktion ist für den 17. September im Hotel Bristol in Berlin angesetzt. Noch vor Kurzem hatte es so ausgesehen, als wäre SellerX der Prototyp für den Konsumgüterkonzern von morgen. Amazon-Aggregatoren nennen sich Unternehmen, die erfolgreiche Marken auf dem Amazon-Marketplace aufkaufen und bündeln. Es war quasi eine Auszeichnung, als dann der weltgrößte Vermögensverwalter Blackrock SellerX eine Kreditlinie von mehr als 400 Millionen Euro einräumte. Nun könnte genau dieser Kredit SellerX zum Verhängnis werden. Denn weil die Geschäfte schlecht liefen, konnte das Unternehmen die Zinsen nicht zahlen. (Handelsblatt)

BERLINER HYP - Die Durststrecke in der Immobilienbranche hält nach Einschätzung der Berlin Hyp vorerst noch weiter an. "2025 wird noch keine deutliche Kehrtwende bringen", prognostizierte CEO Sascha Klaus im Gespräch mit der Börsen-Zeitung. Er verwies allerdings auch darauf, dass es unterschiedliche Entwicklungen in den einzelnen Assetklassen gebe. Die Zurückhaltung am Transaktionsmarkt hat sich beim Immobilienfinanzierer Berlin Hyp, der zur Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) gehört, im ersten Halbjahr in einem schwachen Neugeschäft gezeigt: Das Volumen lag inklusive Prolongationen nur noch bei 2,6 Milliarden Euro nach 3,5 Milliarden im Vorjahr. "Der Markt ist nach wie vor sehr volatil", sagt Klaus, der auf das zweite Halbjahr setzt: "Wir haben aber zuletzt auch positive Signale im Neugeschäft gesehen." (Börsen-Zeitung)

US STEEL/NIPPON STEEL - Nippon Steel versucht die 15 Milliarden US-Dollar schwere Übernahme von US Steel, die sowohl von Präsident Joe Biden als auch von Vizepräsidentin Kamala Harris abgelehnt wird, zu retten. Der Vize-Chairman Takahiro Mori werde am Mittwoch mehrere hochrangige US-Ministerialbeamte treffen, die in das Committee on Foreign Invest-ment in the US (CFIUS), berichtet die Financial Times. Das CFIUS prüft Übernahmen auf Risiken für die nationale Sicherheit. (Financial Times)

FORMO - Das Berliner Foodtech-Start-up Formo, das tierfreien Käse mithilfe einer speziellen Pilzart herstellt, hat in einer Series-B-Finanzierungsrunde 61 Millionen Dollar eingesammelt und seine Produkte nun in den deutschen und österreichischen Einzelhandel gebracht. Für den Verkaufsstart sei die Firma eine Partnerschaft mit Rewe eingegangen, teilte Formo-Gründer und CEO Raffael Wohlgensinger auf Linkedin mit. Die Produkte sind daneben auch schon seit Ende August in den Filialen des Großhändlers Metro erhältlich. (Börsen-Zeitung)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

September 11, 2024 00:37 ET (04:37 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.