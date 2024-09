Der deutsche Autosektor kommt immer stärker unter Druck. Nach den bedrückenden Warnungen von Volkswagen kassierte BMW am Dienstag die Jahresprognose und warnte vor hohen Kosten für fehlerhafte Bremsen von Continental. Auch Honda Motor steht nach einem Absatzeinbruch unter Druck. Drei Fabriken in China werden geschlossen und mehr als 2.000 Stellen gestrichen. Commerzbank Chef Knof geht 2025. Parallel verkauft die Finanzagentur 53 Millionen Commerzbank Aktien ab.Der Aktienhandel in Asien sieht auch Mittwochfrüh durchgehend rot. Alle wichtigen Benchmarks ...

