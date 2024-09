FRANKFURT (dpa-AFX) - Das TV-Duell der beiden US-Präsidentschaftskandidaten Kamala Harris und Donald Trump sorgt am Mittwoch für positive Stimmung unter den Anlegern im Bereich Erneuerbare Energien. Weil Harris in einer Zuschauerbefragung nach dem TV-Duell positiver wahrgenommen wird als ihr republikanischer Kontrahent, zogen in den USA die Aktien des Solarkonzerns First Solar vorbörslich um 6,1 Prozent an und jene von Solaredge um 7,6 Prozent.

Auch hierzulande machte sich Harris' Abschneiden bei den Branchenwerten positiv bemerkbar: Titel des Wechselrichter-Herstellers SMA Solar legten um 2,2 Prozent zu. Die Aktien des Windkraft-Anlagenbauers Nordex zogen als einer der MDax-Favoriten um 4,5 Prozent an. Auf europäischer Bühne betrug der Anstieg bei Vestas sogar 5,7 Prozent.

Harris und Trump lieferten sich ein hitziges Duell, das geprägt war von scharfen Angriffen und gegenseitigen Vorwürfen. 45 Prozent der Befragten äußerten in einer Umfrage eine wohlwollende Meinung von Harris, während Trump auf 39 Prozent kommt. Einem Börsianer zufolge ist die verbesserte Position von Harris eine positive Perspektive für Unternehmen aus dem Bereich der Erneuerbaren Energien, da Trump als Verfechter der Verbrennung fossiler Energieträger gilt.

"Harris schnitt in der ersten Präsidentschaftsdebatte besser ab als Trump", sagten am Mittwoch die Experten der ING Bank. Bislang ist das Rennen um die Präsidentschaft eine knappe Angelegenheit. "Die Wahrscheinlichkeit eines Harris-Siegs ist aber nach der Debatte von 52 auf 55 Prozent gestiegen", schrieb am Morgen Deutsche-Bank-Experte Jim Reid.

Hinzu kam die Erkenntnis, dass US-Superstar Taylor Swift Harris in einem Instagram-Post ihre Unterstützung ausgesprochen hat. Die Sängerin hat bei ihren Fans einen enormen Einfluss und auf der Plattform Instagram rund 283 Millionen Follower./tih/gl/zb

DE000A0D6554, DE0007037129, DE0008467416, US3364331070, DE000A0DJ6J9, US83417M1045, DK0061539921