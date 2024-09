Der DAX hat am Mittwoch mit leichten Zugewinnen von 0,4 Prozent auf 18.330,27 Zählern aus dem Handel gehen können. Am heutigen Donnerstag dürfte der deutsche Leitindex unterstützt vom Schlussspurt an den US-Börsen am Vortag weiteren Rückenwind erhalten. Der Broker IG taxiert den DAX am Morgen ein Prozent höher auf 18.521 Punkte.Im Blickpunkt steht am heutigen Handelstag die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Nachmittag. Erwartet wird eine Leitzinssenkung um 0,25 Prozentpunkte. ...

