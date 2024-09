EQS-Media / 12.09.2024 / 10:00 CET/CEST

EQS Group stellt neue Compliance-Lösung für Umsetzung des EU AI Acts vor München, 12. September 2024 Die EQS Group, ein führender internationaler Cloudsoftware-Anbieter in den Bereichen Corporate Compliance, Investor Relations und Sustainability Reporting, stellt mit dem EQS Privacy COCKPIT eine neue SaaS-Plattform vor, die Unternehmen bei der Einhaltung des EU AI Acts und der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) unterstützt. Mit der Lösung adressiert die EQS Group die wachsenden Anforderungen an den Datenschutz bei der Anwendung von Systemen mit künstlicher Intelligenz (KI) sowie deren ethischer Nutzung. Der EU AI Act, der im Mai 2024 von den EU-Mitgliedsstaaten verabschiedet wurde und am 01. August 2024 in Kraft getreten ist, stellt Unternehmen vor neue Herausforderungen. Zusätzlich zu den bestehenden Datenschutzanforderungen der DSGVO legt der AI Act weitere Kriterien für die Verarbeitung von Daten in KI-Systemen fest. Unter anderem fordert das Gesetz neue Mechanismen zur Nachverfolgbarkeit und Dokumentation von Datenverarbeitungsprozessen beim Einsatz von KI. Davon sind nicht nur KI-Entwickler betroffen, sondern auch Unternehmen, die zugekaufte Lösungen einsetzen. Auch sie müssen sicherstellen, dass Daten in KI-Lösungen verantwortungsvoll verarbeitet werden, um ethische Standards einzuhalten und Datenschutzrisiken zu minimieren. Gemeinsam mit der Tochtergesellschaft Data Legal Drive stellt EQS Group ab sofort mit dem EQS Privacy COCKPIT eine umfassende Lösung für diese Compliance-Anforderungen vor. Das EQS Privacy COCKPIT ermöglicht es Unternehmen, sowohl die Anforderungen der DSGVO als auch die des EU-AI Acts mit einer integrierten Lösung vollständig zu erfüllen. Dafür bietet die Anwendung eine Reihe innovativer Funktionen: Automatisierte Compliance-Checks: Regelmäßige Überprüfung und kontinuierliche Überwachung der Einhaltung relevanter Vorschriften, unterstützt durch automatisierte Workflows.

Risikomanagement: Frühzeitige Erkennung und Bewertung potenzieller Risiken im Umgang mit Daten und KI-Systemen sowie Empfehlungen zur Risikominderung.

Transparenz und Reportings: Detaillierte Berichte und umfassende Dokumentationen zur Unterstützung interner und externer Audits.

Privacy by Design: Unterstützung der datenschutzkonformen Entwicklung von Projekten ab der Planungsphase. Mit dem EQS Privacy COCKPIT steht Unternehmen ein leistungsstarkes Werkzeug zu Verfügung, um Datenschutzverstöße beim Einsatz von KI-Lösungen zu vermeiden und die höchsten Sicherheitsstandards für ihre Daten zu gewährleisten. Das EQS Privacy COCKPIT entstand in enger Zusammenarbeit mit Data Legal Drive, deren DSGVO-Lösung bereits von mehreren hundert Unternehmen in über 50 Ländern eingesetzt wird, um Compliance-Anforderungen zu erfüllen und ihre Geschäftsprozesse rechtskonform zu gestalten. Marcus Sultzer, Mitglied des Vorstands der EQS Group, erklärt dazu: "Der AI Act stellt Unternehmen vor ebenso weitreichende Herausforderungen wie schon die DSGVO und schafft neue Ebenen regulatorischer Komplexität. Für Unternehmen sollte es jetzt auch darum gehen, die Fehler der DSGVO im Hinblick auf die lange Umsetzungsdauer nicht zu wiederholen. Sie müssen zeitnah ihre Datenschutzmaßnahmen verstärken und ihre KI-Systeme sorgfältig überprüfen, um rechtliche und ethische Standards zu wahren. Das EQS Privacy COCKPIT unterstreicht unser Engagement, unseren Kunden innovative und praxisnahe Compliance-Lösungen zu bieten, die ihre Geschäftstätigkeit zukunftssicher machen." Pressekontakt Christina Jahn Tel.: +49 89 444430133 E-Mail: christina.jahn@eqs.com Über EQS Group Die EQS Group ist ein führender internationaler Cloudsoftware-Anbieter in den Bereichen Corporate Compliance, Investor Relations und Sustainability Reporting. Weltweit nutzen Tausende Unternehmen die Produkte der EQS Group, um Vertrauen zu schaffen, indem sie zuverlässig und sicher komplexe regulatorische Anforderungen erfüllen, Risiken minimieren und transparent über ihren Geschäftserfolg sowie dessen Auswirkungen auf die Gesellschaft und das Klima berichten. Die Produkte der EQS Group sind in der Cloud-basierten Software EQS COCKPIT gebündelt. Damit lassen sich Compliance-Prozesse in den Bereichen Hinweisgeberschutz und Fallbearbeitung, Richtlinienmanagement und Genehmigungsprozesse ebenso professionell steuern wie das Geschäftspartnermanagement, die Insiderlistenverwaltung und die Meldepflichten. Börsennotierte Unternehmen nutzen zudem ein globales Newswire, Investor Targeting und Kontaktmanagement, aber auch IR-Webseiten, digitale Berichte und Webcasts für eine effiziente und sichere Investorenkommunikation. Darüber hinaus entwickelt die EQS Group Software für die Erfüllung menschenrechtlicher Sorgfaltspflichten entlang der Lieferketten von Unternehmen, sowie für eine regelkonforme Nachhaltigkeitsberichterstattung. Die EQS Group wurde im Jahr 2000 in München gegründet. Heute ist der Konzern mit rund 550 Mitarbeitenden in den wichtigsten Finanzmetropolen der Welt vertreten.



