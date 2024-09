Die Thyssenkrupp-Aktie befindet sich weiterhin in einer schwierigen Lage. Der Industriekonzern kämpft nach wie vor mit Problemen in seiner Stahlsparte, was den Aktienkurs deutlich belastet. Allein im vergangenen Monat verlor die Aktie 7,58% an Wert und notiert aktuell bei 2,975 Euro. Damit liegt sie zwar 6,91% über ihrem 52-Wochen-Tief, aber immer noch weit unter dem Jahreshoch.

Unsichere Zukunft für NRW-Stahlstandort

Besonders die Zukunft des Stahlstandorts in Nordrhein-Westfalen bereitet Sorgen. Die Landesregierung lehnte kürzlich einen Einstieg in den Aufsichtsrat von Thyssenkrupp Steel ab. Dies verstärkt die Unsicherheit über die weitere Entwicklung der Stahlsparte. Analysten sehen kurzfristig wenig Potenzial für eine deutliche Erholung der Thyssenkrupp-Aktie, solange keine nachhaltigen Lösungen für den Stahlbereich gefunden werden.

