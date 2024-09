News von Trading-Treff.de Während der Goldpreis auf Rekordkurs notiert, stehen der DAX und die Wall Street vor der FED angespannt aus. Aktien Apple, Nvidia, Broadcom, FedEx, Microsoft und weiter Werte in der Analyse. Positiver DAX-Wochenstart aber schwache Nasdaq Nach einer starken Woche an der Wall Street, in der sich im Technologieindex Nasdaq die stärkste Woche des Jahres zeigte, war der Stimmungsumschwung am deutlichsten zu spüren. Denn nur eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...