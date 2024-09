FED & Verfallstag im Fokus. Chancen & Risiken in DAX, Gold & Aktien wie Nvidia, Biogen, Moderna & Co.

Anzeige / Werbung

Darauf nehmen wir zunächst Bezug, da in der Vorwoche die EZB bereits das zweite Mal in Folge die Zinsen senkte und damit den Druck auf die FED erhöhte.Wird sie eine oder zwei Zinsschritte am Mittwoch vollziehen? Darauf blickten wir mit dem FED Watch Tool und hatten zugleich den Euro-Dollar im Blick, der von den unterschiedlichen Zinsniveaus getrieben wird.

Klarer Gewinner zum Wochenstart war der Goldpreis, der auf einem neuen Allzeithoch notiert. Er setzt damit seinen Aufwärtstrend fort. Ähnlich wie der S&P500 und der Eurostoxx, den wir uns ebenfalls charttechnisch genauer ansehen.

Auf die Tops und Flops an der Wall Street gingen wir im Anschluss ausführlich ein und hatten dabei zunächst die Apple-Aktie nach der Präsentation der neuen Produkte, wie dem iPhone16 oder der AppleWatch10 auf der Agenda. Der Kurs vollzog auf Wochenbasis jedoch keine Bewegung und scheint an der 200 US-Dollar-Marke gefesselt. Das zweitwertvollste Unternehmen der Welt, die Microsoft, befand sich unter den Top-Aktien der Vorwoche und stellt das letzte Microsoft11-Update zur Verfügung, entlässt zeitgleich weitere Mitarbeiter:innen aus dem Gaming-Bereich und möchte solche Ausfälle, wie jüngst mit Crowdstrike in Kooperation, nicht mehr zulassen.

Auch die Nummer 3, Nvidia, haben wir nach der US-Analystenkonferenz und den positiven Äußerungen des CEO, im Chartbild genauer angesehen, genauso wie den Wochengewinner beim Nasdaq100, die Broadcom-Aktie.

