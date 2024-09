Die Freenet-Aktie verzeichnete am Donnerstag einen leichten Kursrückgang an der Frankfurter Börse. Trotz einer positiven Einschätzung von Hauck Aufhäuser Investment Banking, die das Kursziel bei 34 Euro beließ, gab der Anteilsschein um 0,3 Prozent auf 26,72 Euro nach. Die Analysten bewerteten die Aktie weiterhin mit "Kaufen", obwohl der Telekommunikationsanbieter O2 in Deutschland ein eigenes Angebot für internetbasiertes Fernsehen einführt. Dies könnte potenziell eine Herausforderung für Freenet darstellen, wird jedoch als nicht bedrohlich für die Wachstumsziele von Waipu.TV eingestuft.

Dividendenaussichten und Finanzprognose

Für das laufende Jahr erwarten Experten eine Dividende von 1,84 Euro pro Aktie, was eine leichte Steigerung gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Die Finanzanalysten prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn von 2,24 Euro je Aktie. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 30,96 Euro sehen die Analysten noch Potenzial für die Freenet-Aktie, die derzeit etwa 2,55 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 27,42 Euro notiert.

