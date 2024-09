Der Impfstoffhersteller Novavax verzeichnet weiterhin einen signifikanten Umsatzrückgang. Im vergangenen Quartal sanken die Erlöse um 74% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Dies führte zu einem Kursverlust von 0,17% auf aktuell 11,55 Euro.

Trotz der schwachen Geschäftsentwicklung sieht das Unternehmen Potenzial in neuen Produkten. So plant Novavax die Markteinführung eines kombinierten Grippe- und Covid-19-Impfstoffs für 2025. Zudem arbeitet man an einem RSV-Impfstoff für Erwachsene.

Analysten bleiben skeptisch

Die meisten Analysten bewerten die Novavax-Aktie derzeit kritisch. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 8 US-Dollar und damit deutlich unter dem aktuellen Niveau. Als Hauptgrund wird die Überbewertetheit der Aktie genannt.

Für Anleger bleibt die weitere Entwicklung von Novavax mit Risiken behaftet. Entscheidend werden die Fortschritte bei den neuen Impfstoffkandidaten sowie die mittelfristige Umsatzentwicklung sein.

Anzeige

Die neusten Novavax-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Novavax-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 21. September erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Hier weiterlesen ...