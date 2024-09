Der DAX hat am Freitag am großen Verfallstag nach der starken Entwicklung zuvor etwas Federn lassen müssen. Er ging mit einem Minus von 1,5 Prozent auf 18.720,01 Zählern ins Wochenende. Zum Start in die neue Woche wird der deutsche Leitindex aber bereits wieder höher erwartet. Der Broker IG taxiert den DAX am Montagmorgen 0,5 Prozent höher auf 18.821 Zähler.Auf der Terminseite ist es zum Wochenstart sehr ruhig. Bei Varta findet eine außerordentliche Hauptversammlung statt. Hier will der Vorstand ...

