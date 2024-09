The following instruments on XETRA do have their first trading 23.09.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 23.09.2024Aktien1 US31488V1070 Ferguson Enterprises Inc.2 US08425P3029 Berkeley Group Holdings PLC ADR3 IT0005610958 doValue S.p.A.4 US6833734014 Ontrak Inc.5 US68232V8845 Traws Pharma Inc.6 KYG9471C2068 Vertical Aerospace Ltd.Anleihen/ETP1 US626717AP72 Murphy Oil Corp.2 DE000DW6AE68 DZ BANK AG3 CH0557779003 Schweizerische Eidgenossenschaft4 DE000A3L2B98 Cardea Luna Capital Partners Ltd.5 FR001400SVC3 Crédit Agricole S.A.6 FR001400SVD1 Crédit Agricole S.A.7 US57629XDA37 MassMutual Global Funding II8 CH1373904551 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG9 GB00BMY36D37 CoinShares Finanzen.net Top 10 Crypto ETP