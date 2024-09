Rekordjagd beendet? Chancen & Risiken in DAX, Gold, BTC & Aktien wie Intel, PayPal, Crowdstrike & Co.

Anzeige / Werbung

Darauf nehmen wir Bezug und blicken charttechnisch zunächst auf den DAX, der unter der Rekordhochs der vergangenen Woche quotiert, jedoch leicht erholt in die neue Woche startet. Auch in den USA gab es Allzeithochs im Dow Jones und S&P 500, die wir näher analysieren.

Der Goldpreis setzt seinen Aufwärtstrend unbeirrt fort und erzielt erneut ein Allzeithoch. Auch der Bitcoin und US-Rohöl WTI verzeichneten Aufschläge in der vergangenen Handelswoche, die wir an dieser Stelle einordnen.

Auf die Tops und Flops an der Wall Street gingen wir im Anschluss ausführlich ein und hatten dabei zunächst die Intel Aktie im Visier. Am Freitag wurden Spekulationen laut, wonach nach Broadcom nun Qualcomm mit einer Übernahme liebäugelt. Desweiteren will der Finanzinvestor Apollo erneut bei Intel investieren. Wie könnten sich diese Gerüchte auf die Aktie auswirken?

Aus dem Dow Jones werden anschließend mit Nike und Caterpillar zwei weitere Gewinner der Vorwoche näher betrachtet. Danach blicken wir auf die Technologiewerte und starten mit dem Top-Wert aus dem Nasdaq 100, der Constellation Energy. Am Freitag teilte das Unternehmen mit, dass ein Reaktor für weitere zwei Jahrzehnte in Betrieb bleiben wird, um den Softwaregiganten Microsoft (MSFT) und dessen Rechenzentren mit Strom zu versorgen.

Crowdstrike ist nach seiner Erholungsrallye an einer richtungsweisenden Marke angekommen. Hier könnte sich zeitnah entscheiden in welche Richtung der Kurs des Cybersecurity-Spezialisten mittelfristig tendiert.

