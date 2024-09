GMO GlobalSign, Inc., eine globale Zertifizierungsstelle (CA) und führender Anbieter von digitalen Signier-, Identitäts- und Sicherheitslösungen für das IoT, gab seine Teilnahme an der wichtigsten europäischen Messe für IT-Sicherheit bekannt, der it-sa Expo 2024 und dem zugehörigen Kongress. GlobalSign teilt sich einen Stand mit seinem geschätzten Geschäftspartner, NoSpamProxy, einem der Spitzenanbieter von Lösungen in Sachen E-Mail-Sicherheit. Sie finden die beiden Unternehmen während der it-sa am Stand 7-429. Die Messe findet vom 22. bis zum 24. Oktober in der NürnbergMesse statt.

GlobalSign und NoSpamProxy sind seit über zehn Jahren Partner, die gemeinsam bahnbrechende Lösungen zur E-Mail-Sicherheit für Unternehmen in Deutschland und anderen Ländern entwickeln. GlobalSigns E-Mail-Zertifikate vom Typ Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions (S/MIME) werden mit dem beliebten E-Mail-Sicherheitstool NoSpamProxy von Net at Work kombiniert, einer starken Lösung, die bereits von hunderten gemeinsamer Kunden genutzt wird.

Warum Sie GlobalSign und NoSpamProxy bei der it-sa besuchen sollten

Im Rahmen der Messe wird GlobalSigns Senior Program Manager Andreas Brix jeden Vormittag um 11:20 Uhr eine Präsentation direkt an dem Messestand durchführen. Seine Präsentation mit dem Titel "Digitale Identität Warum sie in der KI-Ära wichtiger denn je ist" deckt folgende Hauptthemen ab:

Identität und KI-Einfluss.

Was ist eine digitale Identität?

Wo sollte man auf die Identität achten?

Darüber hinaus werden am Stand Vertreter von GlobalSign und NoSpamProxy zur Verfügung stehen, um zu erklären, wie sie Ihrem Unternehmen helfen können, Identitäten zu verifizieren, die Kommunikation abzusichern und Ihre Prozesse auf verschiedene Weise zu rationalisieren:

Überprüfung von Identitäten: Stellen Sie sicher, dass Ihre Kommunikationen von vertrauenswürdigen Quellen stammen.

Stellen Sie sicher, dass Ihre Kommunikationen von vertrauenswürdigen Quellen stammen. Sichere Kommunikation: Schützen Sie Ihre E-Mails vor dem Abfangen und vor Manipulationen.

Schützen Sie Ihre E-Mails vor dem Abfangen und vor Manipulationen. Automatisierung von S/MIME-Zertifikaten: Vereinfachen Sie die Bereitstellung und Verwaltung von Sicherheitszertifikaten.

"Wir freuen uns darauf, bei der it-sa 2024 unser kombiniertes Fachwissen zu präsentieren," sagt Andreas Brix, Senior Program Manager von GlobalSign. "In einer Zeit, in der KI die digitale Landschaft umformt, ist es wichtiger als je zuvor, digitale Identitäten zu verstehen und abzusichern. Wir freuen uns darauf, mit den Messebesuchern unsere Einblicke in dieses wichtige Thema zu teilen."

Weitere Informationen über die Partnerschaft mit GlobalSign und zum Anmelden für die Veranstaltung finden Sie auf der Startseite von GlobalSign: https://www.globalsign.com/de-de/lp/nospamproxy

Die Besucher können auch hier das neue E-Book von GlobalSign zur Absicherung der E-Mail-Kommunikation herunterladen.

Über NoSpamProxy

Net at Work ist in Deutschland als IT-Dienstanbieter mit einem starkem Fokus auf Microsoft-Technologie bekannt, um seinen Kunden Lösungen für digitale Kommunikation und Zusammenarbeit zu ermöglichen. Auf europäischer Ebene ist das Unternehmen durch NoSpamProxy bekannt, ein innovatives und sicheres E-Mail-Gateway mit erstklassigen Funktionen für Anti-Spam, Anti-Malware und E-Mail-Verschlüsselung. Schon mehr als 4.000 Kunden weltweit vertrauen diesem Produkt die Sicherheit ihrer E-Mail-Kommunikation an. Die mehrfach ausgezeichnete Lösung unter anderem Testsieger im unabhängigen techconsult Professional User Ranking wird als Softwareprodukt und als Cloud-Service angeboten. Mehr über das Produkt erfahren Sie unter: https://www.nospamproxy.de/de/

Auf der Kundenliste von Net at Work finden sich weltweit bekannte Marken wie CLAAS, Diebold-Nixdorf, fischer group, Miele, Lekkerland, LVM und SwissLife.

Net at Work wurde 1995 gegründet und beschäftigt derzeit in Paderborn und Berlin mehr als 130 Mitarbeiter. Gründer und Gesellschafter des privat geführten Unternehmens sind Uwe Ulbrich als Managing Director und Microsoft-Experte MVP Frank Carius, der mit www.msxfaq.de eine der renommiertesten deutschen Websites zu den Themen Office 365, Exchange und Teams betreibt.

www.netatwork.de

Über GMO GlobalSign

Als eine der weltweit am tiefsten verwurzelten Zertifizierungsstellen ist GMO GlobalSign der führende Anbieter von vertrauenswürdigen Identitäts- und Sicherheitslösungen, die es Unternehmen, Großunternehmen, Cloud-basierten Service-Anbietern und IoT-Innovatoren weltweit ermöglichen, Online-Kommunikation zu sichern, Millionen von verifizierten digitalen Identitäten zu verwalten und Authentifizierung und Verschlüsselung zu automatisieren. Mit Lösungen für eine hochskalierte Public Key Infrastructure (PKI) und Identitäten unterstützt das Unternehmen Milliarden von Diensten, Geräten, Personen und Dingen innerhalb des IoT. GMO GlobalSign ist ein Tochterunternehmen von GMO GlobalSign Holdings, K.K., einem Mitglied der in Japan ansässigen GMO Internet Group, und betreibt Niederlassungen in Nord- und Südamerika, Europa und Asien. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.globalsign.com.

