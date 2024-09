Die S&T AG, die unter dem Namen Kontron firmiert, verzeichnete am Dienstag einen leichten Kursrückgang an der Frankfurter Börse. Trotz positiver Quartalszahlen und einer Umsatzsteigerung von knapp 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, tendierte die Aktie im XETRA-Handel leicht nach unten. Der Kurs bewegte sich im Tagesverlauf zwischen 15,78 und 15,94 Euro, was auf eine gewisse Volatilität hindeutet. Bemerkenswert ist, dass sich der aktuelle Kurs deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 23,32 Euro befindet, das im Januar dieses Jahres erreicht wurde.

Analysten sehen Potenzial

Trotz des aktuellen Kursrückgangs bleiben Analysten optimistisch. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 29,88 Euro, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial impliziert. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Experten einen Gewinn pro Aktie von 1,51 Euro. [...]

