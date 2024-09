EQS-Ad-hoc: coinIX GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Kryptowährung / Blockchain

coinIX GmbH & Co. KGaA: coinIX veröffentlicht Halbjahresabschluss 2024 | Deutliche Erlössteigerung gegenüber Vorjahr | Realisierung stiller Reserven nunmehr im zweiten Halbjahr 2024



26.09.2024 / 22:06 CET/CEST

Die in Hamburg ansässige Beteiligungsgesellschaft coinIX GmbH & Co. KGaA hat den Zwischenabschluss zum 30.06.2024 vorgelegt. Mit einer deutlichen Steigerung von TEUR 347 im Vorjahr auf TEUR 791 hat sich die Erlössituation erfreulich verbessert. Es wurden Abschreibungen auf bestehende Investments in Höhe von insgesamt TEUR 394 vorgenommen, die sonstigen betrieblichen Aufwendungen steigen auf TEUR 665 nach TEUR 162 im Vorjahr. Der Anstieg beruht auf dem Umstand, dass im Zuge der erheblichen Kurssteigerungen der von der Gesellschaft gehaltenen Kryptowerte im ersten Quartal 2024 die Voraussetzungen für die Zahlung einer variablen Managementvergütung an die persönlich haftende Gesellschafterin erfüllt waren. Insgesamt ergibt sich für das erste Halbjahr 2024 ein Fehlbetrag in Höhe von TEUR 260. Der Halbjahresabschluss ist auf der Homepage der Gesellschaft verfügbar.

Der innere Wert des Portfolios wurde per 30. Juni 2024 mit EUR 10,8 Mio. ermittelt und hat im ersten Halbjahr 2024 einen Höchststand von EUR 16 Mio. erreicht. Im Vergleich zu dem in der Bilanzsumme ersichtlichen Buchwert der Assets in Höhe von EUR 6,5 Mio. bestehen mithin stille Reserven.

Die Gesellschaft hatte ursprünglich im März 2024 im Zuge der Einbringung liquider Krypowerte in ein Sondervermögen einen Teil dieser stillen Reserven in Höhe von mehr als 5 Mio. EUR realisieren wollen. Der Einbringungsvorgang ist infolge einer Bewertungsanpassung rückabgewickelt worden und wurde mit Wirkung zum 30. August 2024 neu vollzogen. Durch die Neuvornahme im zweiten Halbjahr ergeben sich keine Einflüsse auf die Wertentwicklung oder den Bestand des Portfolios der Gesellschaft. Angesichts der seit März 2024 rückläufigen Kursentwicklung der liquiden Kryptowerte entsteht durch die Realisierung der stillen Reserven ein im Vergleich geringerer Ergebnisbeitrag im HGB-Abschluss. Dieser Ergebnisbeitrag, der nunmehr erst im zweiten Halbjahr 2024 anfallen wird, beläuft sich auf EUR 1,6 Mio. Insgesamt rechnet die Gesellschaft unverändert mit einem positiven Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2024.





