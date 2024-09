The following instruments on XETRA do have their first trading 27.09.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 27.09.2024Aktien1 CA30371L1013 Fairchild Gold Corp.2 FI4000577192 Solar Foods Oyj3 US81577F4063 Seelos Therapeutics Inc.4 CA91916W1014 Valkea Res Corp.Anleihen/ETF1 US68389XCU72 Oracle Corp.2 XS2911133036 APCOA Group GmbH3 FR0013455862 Apicil Prévoyance4 XS2910509566 Continental AG5 US68389XCT00 Oracle Corp.6 US68389XCV55 Oracle Corp.7 AT0000A3FA05 voestalpine AG8 XS2911131253 APCOA Group GmbH9 FR001400SXM8 Caisse Francaise de Financement Local10 DE000A2LQPR9 Hamburg, Freie und Hansestadt11 US44701QBG64 Huntsman International LLC12 XS2910502470 NE Property B.V.13 DE000NLB46M1 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-14 US77586RAV24 Rumänien, Republik15 DK0030540638 Spar Nord Bank A/S16 US68389XCS27 Oracle Corp. USA17 IE00069MGEE1 AXA IM US High Yield Opportunities UCITS ETF18 IE000LJ2O0V5 iShares € Govt Bond 0-3 month UCITS ETF