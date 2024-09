Goldshore Resource (WKN A3CRU9): Der Junior-Miner, der Gold um das 14-fache übertrifft!

Anzeige / Werbung

Gold hat in letzter Zeit starke Kursgewinne verzeichnet und schließt seit der Zinsentscheidung der US-Notenbank (50 Basispunkte Zinssenkung) täglich auf einem neuen Höchststand.

Willkommen zurück, liebe Leser

Der Preis nähert sich schnell der Marke von 2.700 US-Dollar pro Unze. Wie bereits letzte Woche erwähnt, zeigt uns der Goldmarkt, dass die Inflation noch nicht vorbei ist.

Während der Goldmarkt große Wellen schlägt, gibt es einen Junior Miner, der heimlich still und leise selbst die größten Spieler der Branche übertrifft.

Goldshore Resources (ISIN: CA38150N1078, WKN: A3CRU9) hat in diesem Jahr eine so beeindruckende Performance geliefert, dass selbst große Bergbaukonzerne wie Barrick Gold abgehängt wurden.

Ein goldenes Jahr für Goldshore-Investoren!!!

Während der Goldpreis stetig steigt, hat sich die Aktie von Goldshore Resources (ISIN: CA38150N1078 WKN: A3CRU9) zu einem echten Überflieger entwickelt. Am 28. Februar 2024 lag der Aktienkurs bei nur 0,059 €. Heute steht er bei 0,26 € - eine unglaubliche Steigerung von 425 % in etwas mehr als sechs Monaten.

Unglaublich, aber wahr: Goldshore Resources hat den Anstieg des Goldpreises in dieser Zeit um das 14-fache übertroffen.

Dieser kometenhafte Anstieg ist kein Zufall. Er ist das Ergebnis einer Reihe von Entwicklungen, die das Risiko im Moss Gold Projekt, dem Hauptprojekt von Goldshore, stark verringert haben.

425 % vs. 20 %: Die starke Realität der Goldshore-Performance

Um die Leistung von Goldshore ins richtige Licht zu rücken, vergleichen wir sie mit einem der bekanntesten Namen der Branche: Barrick Gold.

Während Barrick Gold mit einer Marktkapitalisierung von über 30 Milliarden US-Dollar ein Gigant ist, hat Goldshore die weitaus besseren Renditen geliefert.

Obwohl große Bergbauunternehmen dieses Jahr nur etwa 10-20 % Gewinn gemacht haben, hat Goldshore mit seinem Anstieg von 425 % diese Giganten weit hinter sich gelassen.

Die Fähigkeit von Goldshore, größere Spieler der Branche zu übertreffen, zeigt das enorme Potenzial der Aktie. Mit 1,54 Millionen Unzen Gold in der Kategorie "gemessen und angezeigt" und weiteren 5,2 Millionen Unzen in "vermuteten" Ressourcen besitzt Goldshore bereits eine beeindruckende Basis. Doch das Beste daran: Weitere 23 Kilometer vielversprechender, mineralisierter Korridore stehen noch zur Erkundung an, was das Aufwärtspotenzial weiter erhöht.

G Mining: Weltklasse-Expertise für das Moss-Projekt! Geht's jetzt um Platz 1?

Ein wichtiger Treiber für den jüngsten Kursanstieg von Goldshore Resources (ISIN: CA38150N1078 WKN: A3CRU9) war die Zusammenarbeit mit G Mining Services, um eine wirtschaftliche Vorstudie (PEA) für das Moss-Projekt durchzuführen.

Diese Partnerschaft bringt nicht nur Erfahrung, sondern auch Glaubwürdigkeit mit. G Mining hat nämlich bereits eine intensive Schlüsselrolle bei der Entwicklung der Greenstone Goldmine gespielt, die von Equinox Gold (Marktkapitalisierung: 3,7 Milliarden Dollar) betrieben wird. Dieses erstklassige Team könnte das Katapult für Goldshore Resources (ISIN: CA38150N1078 WKN: A3CRU9) sein, um neue Höhen zu erreichen.

Die anstehende PEA könnte das Moss-Projekt als erstklassiges Asset bestätigen und das Risiko für Investoren weiter reduzieren. Dies würde Goldshore auf das Radar großer Produzenten bringen, die auf der Suche nach ihrem nächsten großen Projekt sind.

Führung und Partnerschaften: Die versteckten Stärken

Im Bergbau ist oft die Qualität des Managements genauso entscheidend wie die Projekte selbst. Auch hier glänzt Goldshore Resources (ISIN: CA38150N1078 WKN: A3CRU9).

Der CEO Michael Henrichsen, ein erfahrener Geologe, war früher Leiter der strukturellen Geologie bei Newmont Mining, dem größten Goldproduzenten der Welt. Seine Expertise ist entscheidend für den Fortschritt des Moss-Projekts.

Strategisches Kapital und finanzielle Unterstützung

Ein entscheidender Faktor, der Goldshore Resources (ISIN: CA38150N1078, WKN: A3CRU9) von anderen Junior-Mining-Unternehmen abhebt, ist seine starke finanzielle Lage. Das Unternehmen hat kürzlich 4,9 Millionen US-Dollar durch die frühzeitige Ausübung von Warrants gesichert, was ein klares Vertrauensvotum seiner Investoren darstellt. Diese Finanzierung stellt sicher, dass Goldshore Resources (ISIN: CA38150N1078, WKN: A3CRU9) vollständig bis zur Fertigstellung seiner wirtschaftlichen Vorstudie (PEA) finanziert ist und das Unternehmen seine aggressiven Explorations- und Entwicklungsaktivitäten ohne sofortigen Kapitalbedarf fortsetzen kann.

Darüber hinaus wird Goldshore Resources (ISIN: CA38150N1078, WKN: A3CRU9) von der SAF Group, einem führenden Private-Equity-Unternehmen, unterstützt, das für die erfolgreiche Führung wachstumsstarker Unternehmen bekannt ist.



Das goldene Dreieck: Wachstum, Wirtschaftlichkeit und Genehmigungen

Das Unternehmen hat kürzlich einen ehrgeizigen 12-Monats-Strategieplan vorgestellt, der sich auf folgende Bereiche konzentriert:

Wachstum : Ein geplantes Bohrprogramm über 2.500 Meter, um Ziele in der Nähe des geplanten Tagebaus zu testen und das Wachstumspotenzial zu demonstrieren. Wirtschaftliche Studien : Abschluss der wirtschaftlichen Vorstudie (PEA) bis zum ersten Quartal 2025 mit dem Fokus auf die Optimierung des internen Zinsfußes (IRR) und die Minimierung der Investitionskosten. Genehmigungen : Entwicklung eines klaren Fahrplans, um regulatorische Hürden effizient zu überwinden.

Diese strategische Ausrichtung zeigt das Engagement des Managements, das volle Potenzial des Moss-Projekts auszuschöpfen und den Aktionären einen Mehrwert zu bieten.

Fazit

Da sich der Goldpreis nahe historischer Höchststände bewegt, bietet Goldshore Resources (ISIN: CA38150N1078, WKN: A3CRU9) eine überzeugende Möglichkeit, von der Hebelwirkung des Goldpreises zu profitieren. Mit einem erstklassigen Projekt, hochwertigen technischen Partnern und einem klaren Entwicklungsplan positioniert sich Goldshore Resources als potenzieller Marktführer der nächsten Generation von Goldproduzenten.

Mit bevorstehenden Katalysatoren wie Bohrergebnissen und der PEA könnte die Aktie von Goldshore Resources (ISIN: CA38150N1078, WKN: A3CRU9) weiterhin stark performen.

Goldshore Resources (TSXV: GSHR; ISIN: CA38150N1078, WKN: A3CRU9) verdient definitiv einen genaueren Blick! Schauen Sie auf deren Website vorbei für mehr Informationen!

https://goldshoreresources.com

ALLGEMEINE HINWEISE UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS - BITTE SORGFÄLTIG LESEN.

Wir beschäftigen uns mit Werbung und Verkaufsförderung für Unternehmen. Alle von uns veröffentlichten Inhalte dienen ausschließlich Informationszwecken und sollten nicht als Angebot oder Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren ausgelegt werden. Zuschauer sollten immer einen lizenzierten Wertpapierprofi konsultieren, bevor sie Wertpapiere eines Unternehmens kaufen oder verkaufen, das auf Machai Capital Inc. vorgestellt oder besprochen wird. Aufgrund des spekulativen Charakters der vorgestellten Unternehmen ist es möglich, dass die gesamte Investition eines Zuschauers verloren geht oder beeinträchtigt wird. Denken Sie daran, niemals in die Wertpapiere eines auf dieser Website vorgestellten oder besprochenen Unternehmens zu investieren, es sei denn, Sie können es sich leisten, Ihre gesamte Investition zu verlieren. Darüber hinaus ist die Anlage in Wertpapiere mit geringer Marktkapitalisierung äußerst spekulativ und mit einem äußerst hohen Risiko verbunden. Machai Capital Inc. gibt keine Empfehlung ab, dass die Wertpapiere eines auf dieser Website vorgestellten oder besprochenen Unternehmens von Besuchern gekauft, verkauft oder gehalten werden sollten, die über diese Website etwas über die profilierten Unternehmen erfahren. Angenommen, Goldshore Resources Inc. ist als "Unternehmen" definiert: Die begrenzte Betriebsgeschichte des Unternehmens als börsennotiertes Unternehmen und seine Abhängigkeit von einem Markt, der durch schnelle technologische Veränderungen gekennzeichnet ist, machen die Vorhersage zukünftiger Geschäftsergebnisse schwierig oder unmöglich. Es kann nicht garantiert werden, dass das Unternehmen vierteljährlich oder jährlich ein Umsatzwachstum erzielen kann oder dass die erzielten Einnahmen gesteigert oder aufrechterhalten werden können. Darüber hinaus kann das Unternehmen seine Betriebskosten erhöhen, um höhere Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten zu finanzieren, seine Vertriebs- und Marketingbemühungen zu steigern, Vertriebskanäle zu entwickeln, seine Kundenbetreuungskapazitäten zu erweitern und seine Verwaltungsressourcen in Erwartung künftigen Wachstums zu erweitern. In dem Maße, in dem Erhöhungen dieser Ausgaben höhere Einnahmen vorausgehen oder nicht in der Folge darauf folgen, würden sich das Geschäft, die Betriebsergebnisse und die Finanzlage des Unternehmens erheblich negativ auswirken. Das Unternehmen verfügt nicht über eine Historie der Erträge und des Cashflows aus der Geschäftstätigkeit, und es kann nicht garantiert werden, dass die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens eine langfristige Marktakzeptanz erreichen oder aufrechterhalten. In dem Maße, in dem das Unternehmen in zukünftigen Perioden einen negativen Cashflow aufweist, muss das Unternehmen möglicherweise einen Teil seiner Barreserven zur Finanzierung dieses negativen Cashflows bereitstellen. Das Unternehmen ist daher zahlreichen Risiken ausgesetzt, die für Unternehmen in der Anfangsphase üblich sind, darunter Unterkapitalisierung, Liquiditätsengpässe, Einschränkungen hinsichtlich Personal, finanzieller und anderer Ressourcen sowie fehlende Einnahmen. Soweit dem Unternehmen bei der Entwicklung und Erweiterung seines Geschäfts erhebliche Kosten entstehen, kann es für das Unternehmen schwieriger werden, künftige Rentabilität zu erreichen und aufrechtzuerhalten. Das Unternehmen kann in Zukunft erhebliche Verluste erleiden und mit unvorhergesehenen Kosten, Schwierigkeiten, Komplikationen, Verzögerungen und anderen unbekannten Ereignissen konfrontiert werden. Dementsprechend ist das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage, die Rentabilität zu erreichen oder aufrechtzuerhalten. Es gibt keine Garantie dafür, dass es dem Unternehmen gelingen wird, eine Rendite auf die Investition der Aktionäre zu erzielen, und die Erfolgswahrscheinlichkeit muss vor dem Hintergrund der frühen Geschäftsphase berücksichtigt werden. Für einen umfassenderen Überblick über die Risiken im Zusammenhang mit dem Geschäft von Goldshore Resources Inc. lesen Sie bitte die kontinuierlichen Offenlegungsdokumente von Goldshore Resources Inc. die jeweils im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca abgelegt sind. BEZAHLTE WERBUNG. Bei dieser Mitteilung handelt es sich um bezahlte Werbung zwischen Machai Capital Inc. und Goldshore Resources Inc. und stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Der Eigentümer von Machai Capital Inc. kauft und verkauft möglicherweise Aktien dieses Emittenten zum eigenen Vorteil. Aus diesem Grund betonen wir, dass Sie eine umfassende Due-Diligence-Prüfung durchführen und den Rat Ihres Finanzberaters oder eines registrierten Broker-Händlers einholen, bevor Sie in Wertpapiere investieren. Diese Beziehung und die von uns zu erhaltende Vergütung stehen in einem großen Konflikt mit unserer Fähigkeit, unvoreingenommen zu sein. Einige Inhalte dieser Website enthalten zukunftsgerichtete Informationen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1993 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934, einschließlich Aussagen über das erwartete kontinuierliche Wachstum eines Unternehmens und den Wert seiner Wertpapiere. In Übereinstimmung mit den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 wird hiermit darauf hingewiesen, dass hierin enthaltene Aussagen, die sich auf die Zukunft beziehen und alles andere als historische Informationen enthalten, Risiken und Unsicherheiten beinhalten, die sich auf die tatsächlichen Geschäftsergebnisse eines Unternehmens auswirken können . Die tatsächliche Leistung eines Unternehmens kann erheblich von der Leistung abweichen, die in den auf dieser Website oder den darin enthaltenen Websites genannten zukunftsgerichteten Aussagen oder Ankündigungen beschrieben wird. Zu den zu berücksichtigenden Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse abweichen, gehören: die Größe und das Wachstum des Marktes für die Produkte des Unternehmens; die Fähigkeit des Unternehmens, seinen Kapitalbedarf kurz- und langfristig zu finanzieren; Preisdruck; unvorhergesehene und/oder unerwartete Umstände bei Ereignissen; usw. sowie die Risikofaktoren und andere Faktoren, die in den Einreichungen des Unternehmens bei der Securities and Exchange Commission dargelegt sind. Allerdings ist die Leistung eines Unternehmens in der Vergangenheit keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Im Allgemeinen stammen die Informationen zu einem auf dieser Website vorgestellten oder besprochenen Unternehmen aus öffentlichen Quellen. Machai Capital gibt keine Zusicherungen, Gewährleistungen oder Garantien hinsichtlich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der bereitgestellten oder besprochenen Informationen. Zuschauer sollten sich nicht ausschließlich auf die Informationen verlassen, die sie über unsere Website oder in Mitteilungen erhalten, die von unserer Website stammen. Betrachter sollten die von uns bereitgestellten Informationen zu den profilierten Unternehmen als Ausgangspunkt für weitere unabhängige Recherchen zu den porträtierten oder besprochenen Unternehmen nutzen, um dem Betrachter die Möglichkeit zu geben, sich eine eigene Meinung über die Anlage in die Wertpapiere dieser Unternehmen zu bilden. Die von den profilierten Unternehmen gemachten Sachverhaltsaussagen oder Ähnliches gelten zum angegebenen Datum und können ohne Vorankündigung geändert werden. Machai Capital Inc. ist nicht verpflichtet, die bereitgestellten Informationen zu aktualisieren. Machai Capital Inc., seine Eigentümer, leitenden Angestellten, Direktoren, Auftragnehmer und Mitarbeiter sind nicht für Fehler und Auslassungen verantwortlich. Von Zeit zu Zeit werden bestimmte Inhalte auf dieser Website von unseren Mitarbeitern oder Dritten verfasst und veröffentlicht. Zusätzlich zu Informationen über unsere profilierten Unternehmen enthält unsere Website von Zeit zu Zeit die Symbole von Unternehmen und/oder Newsfeeds über Unternehmen, die von uns nicht profiliert werden, sondern lediglich bestimmte Aktivitäten im MicroCap- oder Penny-Stock-Bereich veranschaulichen Markt, den wir hervorheben. Zuschauer werden darauf hingewiesen, dass alle Analyseberichte und Newsfeeds ausschließlich zu Informationszwecken herausgegeben werden. Alle geäußerten Meinungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Es ist auch möglich, dass eines oder mehrere der auf dieser Website besprochenen oder profilierten Unternehmen bestimmte oder keine Aussagen auf der Website nicht genehmigt haben. Machai Capital Inc. ermutigt die Zuschauer, die auf dieser Website erhaltenen Informationen durch unabhängige Recherchen und andere professionelle Ratschläge zu ergänzen. Der Inhalt dieser Website basiert auf Quellen, die wir für zuverlässig halten, deren Richtigkeit wir jedoch nicht garantieren und nicht den Anspruch erheben, eine vollständige Aussage oder Zusammenfassung der verfügbaren Daten zu sein. Websites Dritter und andere Informationen Diese Website bietet möglicherweise Hyperlinks zu Websites Dritter oder Zugriff auf Inhalte Dritter. Machai Capital Inc, seine Eigentümer, leitenden Angestellten, Direktoren, Auftragnehmer und Mitarbeiter sind weder für Fehler und Auslassungen verantwortlich, noch kontrolliert, unterstützt oder garantiert Machai Capital Inc den Inhalt solcher Websites. Machai Capital Inc. kontrolliert, befürwortet oder garantiert den Inhalt solcher Websites nicht. Durch den Zugriff, die Anzeige oder die Nutzung der Website oder der von der Website ausgehenden Mitteilungen erklären Sie sich damit einverstanden, dass Machai Capital Inc., seine Eigentümer, leitenden Angestellten, Direktoren, Auftragnehmer und Mitarbeiter nicht für Inhalte, zugehörige Links, Ressourcen oder damit verbundene Dienste verantwortlich sind eine Website eines Drittanbieters. Sie stimmen außerdem zu, dass Machai Capital Inc., seine Eigentümer, leitenden Angestellten, Direktoren, Auftragnehmer und Mitarbeiter nicht für Verluste oder Schäden jeglicher Art haften, die mit Ihrer Nutzung von Inhalten Dritter verbunden sind. Links und Zugriff auf diese Websites werden ausschließlich zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt. Machai Capital Inc. nutzt Dritte, um Informationen an Abonnenten weiterzugeben.





Medieninhaber und Herausgeber:

Machai Capital Inc.

17565 58 Ave #101 Surrey

BC V3S 4E3



Verantwortlicher für den Inhalt:

Suneal Sandhu

Qualified Person

Peter Flindell, PGeo, MAusIMM, MAIG, Vice-President, Exploration, of the Company, and a qualified person under National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, has approved the scientific and technical information contained in this article.

Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements

This article contains statements that constitute "forward-looking statements." Such forward looking statements involve known and unknown risks, uncertainties and other factors that may cause the Company's actual results, performance or achievements, or developments to differ materially from the anticipated results, performance or achievements expressed or implied by such forward-looking statements. Forward looking statements are statements that are not historical facts and are generally, but not always, identified by the words "expects," "plans," "anticipates," "believes," "intends," "estimates," "projects," "potential" and similar expressions, or that events or conditions "will," "would," "may," "could" or "should" occur.

Forward-looking statements in this news release include, among others, statements relating to expectations regarding the exploration and development of the Moss Gold Project; the timing and release of assay results; timing and release of a PEA; potential success of Goldshore; and other statements that are not historical facts. By their nature, forward-looking statements involve known and unknown risks, uncertainties and other factors which may cause our actual results, performance or achievements, or other future events, to be materially different from any future results, performance or achievements expressed or implied by such forward-looking statements. Such factors and risks include, among others: the Company may require additional financing from time to time in order to continue its operations which may not be available when needed or on acceptable terms and conditions acceptable; compliance with extensive government regulation; domestic and foreign laws and regulations could adversely affect the Company's business and results of operations; and the stock markets have experienced volatility that often has been unrelated to the performance of companies and these fluctuations may adversely affect the price of the Company's securities, regardless of its operating performance.

The forward-looking information contained in this news release represents the expectations of the Company as of the date of this news release and, accordingly, is subject to change after such date. Readers should not place undue importance on forward-looking information and should not rely upon this information as of any other date. The Company undertakes no obligation to update these forward-looking statements in the event that management's beliefs, estimates or opinions, or other factors, should change.

Sources:

Goldshore Engages Key Consultants to Advance the Moss Gold Project (goldshoreresources.com)

The price of gold keeps climbing to unprecedented heights. Here's why (yahoo.com)

Enthaltene Werte: CA0679011084,CA0084741085,US6516391066,CA68827L1013,CA38150N1078