Bad Homburg (pta/01.10.2024/10:23) - Gemeinsam mit Dr. André Vieregge wird Thomas Nuss den Onlinemarketing-Spezialisten innerhalb der SYZYGY GROUP leiten.

Die SYZYGY GROUP, einer der führenden Beratungs- und Umsetzungspartner für Digital Experience, gibt die Ernennung von Thomas Nuss zum neuen Geschäftsführer bei SYZYGY Performance bekannt. Gemeinsam mit Dr. André Vieregge wird Nuss ab 1. November 2024 die Geschicke der Agentur für Digital Media und Performance Marketing mit insgesamt gut 100 Mitarbeitenden an den Standorten Hamburg und München leiten. Zu den Kunden, deren Geschäft er künftig betreuen und ausbauen soll, gehören unter anderen Beiersdorf, Commerzbank, Wempe, EnBW und Samsung. Sie sollen künftig von Nuss' Erfahrung profitieren.

"Thomas Nuss bringt nicht nur eine ausgewiesene Expertise in der strategischen Entwicklung von digitalen Marketingservices mit, sondern auch eine tiefgreifende Kenntnis in Data- und Technologiekompetenzen sowie ein umfangreiches Netzwerk. Mit der Berufung von Thomas, der unser Managementteam wertvoll ergänzen wird, vollziehen wir den nächsten Schritt unserer Wachstumsstrategie", so Frank Wolfram, CEO der SYZYGY GROUP.

Zu SYZYGY Performance wechselt Thomas Nuss von der Serviceplan Group, wo er zuletzt als General Manager bei Plan.Net Impact tätig war und das Geschäft für Unternehmen wie IKEA und TeamViewer verantwortete. Zuvor arbeitete er als Senior Partner bei der ebenfalls zur Serviceplan Group gehörenden Future Marketing und betreute dort Kunden wie Porsche und Vodafone. Als CEO von Eprofessional, einer Tochterfirma des Axel-Springer-Konzerns für Performance-Marketing, verantwortete er vor seiner Tätigkeit für die Serviceplan Group die Kunden L'Oréal, Hugo Boss und Hapag Lloyd.

Bei SYZYGY Perfomance folgt Thomas Nuss auf Dirk Lanio, der das Unternehmen verlassen und sich neuen Herausforderungen widmen wird. "Im Namen der SYZYGY GROUP danke ich Dirk Lanio außerordentlich für seinen wertvollen Beitrag bei der strategischen Integration und organisatorischen Neuausrichtung der SYZYGY Performance und wünsche ihm für die Zukunft weiterhin viel Erfolg und alles Gute.", so Wolfram. Der Wechsel fällt in eine Phase, in der sich der Markt für Performance Marketing durch die anhaltenden Innovationssprünge in der KI rasant entwickelt. Unternehmen, die jetzt in Predictive Analytics, personalisierte Nutzererfahrungen und KI-gestützte Automatisierung investieren, werden von dieser Entwicklung profitieren.

Personalisiertes, datengesteuertes Marketing als Ziel

Nuss freut sich auf eine spannende neue Aufgabe: "Besonders in der Verzahnung von Content, Data und Tech sehe ich in Verbindung mit Performance-Marketing erhebliche Chancen. Mit den vorhandenen internen Kompetenzen und neuen strategischen Partnerschaften werden Dr. André Vieregge und ich SYZYGY Performance noch stärker auf personalisiertes, datengesteuertes Marketing ausrichten", so Nuss.

Firmenprofil SYZYGY Performance

SYZYGY Performance ( https://www.syzygy-performance.de/ ) sind die Spezialisten für Onlinemarketing innerhalb der SYZYGY GROUP. Das 100köpfige Team um Dr. André Vieregge und Thomas Nuss betreut Kunden wie Beiersdorf, Commerzbank, Wempe, EnBW und Samsung. SYZYGY Performance wurde 2021 als Zusammenschluss von SYZYGY Media und Catbird Seat gegründet. Die Leistungen reichen von Media-, Content- und MarTech- sowie Datenstrategien über SEA, SEO, Programmatic Display und Video, Affiliate- sowie Newsletter-Marketing, Content- und Werbemittelkreation bis hin zu Data-Analytics und Dashboarding.

