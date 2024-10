The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 01.10.2024.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 01.10.2024

ISIN Name

AU000000RED3 RED 5 LTD.

CA3455102002 FOREMOST LI.RE.TE. O.N.

DE000SHA0159 SCHAEFFLER AG INH. VZO

DE000VTSC017 VITESCO TECHS GRP NA O.N.

NO0013219642 FERTIBERIA C 24/28 FLR 2

US12122L1017 BURGERFI INTERNATIONAL

US23724M1080 DARKTRACE PLC UNSP.ADR/1

US8335922071 SOBR SAFE INC.NEW -,00001

