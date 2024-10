coinIX hat die Zahlen für das erste Halbjahr 2024 vorgelegt. Aus dem Verkauf von Beteiligungen wurden operative Erträge in Höhe von EUR 792k erzielt, was einer Steigerung von 128% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dem stehen Abschreibungen in Höhe von EUR 394k gegenüber. Die Betriebsaufwendungen stiegen aufgrund der variablen Managementvergütung aufgrund der guten Performance des Portfolios deutlich auf EUR 665k. Der daraus resultierende Fehlbetrag ist wenig aussagekräftig, da die entsprechenden Wertsteigerungen des Portfolios nicht in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst werden. Die geplante Realisierung stiller Reserven hat sich durch die Verschiebung der Übertragung liquider Kryptowährungen in den Spezialfonds coinIX COINVEST SCI1 verzögert, was zu einem geringeren steuerpflichtigen Ergebnisbeitrag führt. Eine Aktualisierung des NAV-Bewertungsmodells von mwb research mit aktuellen Kursen ergibt einen neuen fairen Wert je Aktie von EUR 3,16 und damit ein Aufwärtspotenzial von fast 100%. KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/coinIX%20GmbH%20&%20Co%20KGaA





© 2024 AlsterResearch